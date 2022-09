Los fletes con la península siguen disparados pese a bajar hasta un 50% en las rutas internacionales

De casi 16.000 euros a 7.250. Este es el drástico recorte que ha experimentado el precio de un contenedor de 40 pies enviado desde China y con destino el puerto de Las Palmas desde los máximos alcanzado a principios de año.

Tras esta fuerte caída, acumulada durante varias semanas, hay varios factores, principalmente, el debilitamiento que está sufriendo la demanda de mercancías a nivel mundial como consecuencia de la elevada inflación. Otro motivo del recorte de los precios es que las cadenas de suministro están empezando a dejar atrás el colapso que se generó durante el covid y que dio lugar a déficit de barcos, líneas marítimas y contenedores en los puertos.

El empresario canario, Anil Partap, CEO de la empresa Valsons, dedica a la importación y exportación de consumibles, considera que en el descenso de los precios a nivel internacional ha influido la entrada de otros operadores y la diversificación de los mercados de compra. «La situación se ha normalizado y los fletes están bajando», indica Partap.

Descenso de los fletes internacionales pero no nacionales

El descenso de los precios de los fletes marítimos es incluso superior entre Oriente y la península que con Canarias. Entre China y Valencia, por ejemplo, un contenedor ha pasado de casi 16.000 euros a menos de 5.000.

« La tendencia es que siga bajando. Antes había mucha demanda y no había contenedores. Ahora hay menos demanda e igual oferta y bajan los precios», explica Partap. Aún existe margen de descenso, ya que antes del covid el contenedor de China rondaba los 2.000 euros.

El fenómeno de rebaja de los precios en el transporte marítimo a nivel mundial no se está produciendo en las rutas entre Canarias y la península. «Nosotros vamos a remolque del resto del mundo», indican fuentes próximas, que apuntan que los fletes a nivel nacional no solo no han bajado en las últimas semanas sino que siguen subiendo a pesar de que los barcos ya no llegan a Canarias llenos. Tampoco se están dando las situaciones de 'overbooking' que se han estado dando en los últimos meses y que obligaban a las navieras de dejar carga en tierra ante la falta de hueco en las bodegas.

A nivel nacional siguen incluso subiendo

Así todo y a modo de ejemplo, un contenedor de 40 pies desde Portugal y Vigo a Canarias costaba 1.800 euros a finales del 2020 y junio del 2021. En julio de este año ha subido hasta los 2.720 euros. Según explican fuentes vinculadas a las navieras que operan entre Canarias y la península, por ahora no hay un abaratamiento de estos fletes «ni se espera» debido a los altos costes a los que tienen que hacer frente.

Según explican, en las rutas entre península y Canarias las navieras no tienen sus propios barcos sino que operan mediante chárter marítimo, esto es, contratos de alquiler de los barcos. En el último año y medio, cuando había déficit de buques en el mundo y se desató una «auténtica guerra» por ellos, muchos de los contratos acabaron y tuvieron que renovarse. Los armadores aprovecharon entonces para pedir hasta un 500% más. Barcos con un coste de 5.000 euros diarios pasaron 25.000.

Precios altos por dos años

«Cuando se negocia el precio de un barco se hace a dos o tres años y durante ese tiempo hay que pagar el flete a ese importe», indican estas fuentes. Otras navieras optaron ante tanta dificultad por comprar los barcos y ahora se enfrentan a inversiones millonarias que tienen que pagar.

«Los costes se han disparado y hasta que no se regularicen esos precios no se pueden bajar los fletes», indican estas fuentes.

Según indican, cuando se renueven esos contratos por los buques a un menor precio será cuando bajaron los precios. «Vamos a tener precios altos con península al menos dos años más», apuntan.

Así que por el momento, la mercancía que llega de península no va a sufrir ninguna bajada de precio. Otra cosa es la que procede de países como China. En este sentido, Partap asegura que, una vez la bajada de fletes sea efectiva, los productos que viajan en esos contenedores experimentarán un descenso del precio.