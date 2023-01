«No puedo asegurar que vamos a bajar impuestos, pero no estaremos peor» El vicesecretario de Economía del Partido Popular, Juan Bravo, advierte que ahora es el momento de modernizar «sin dolor» la Administración aprovechando que se jubilarán más de un millón de funcionarios en los próximos años

Juan Bravo, vicesecretario de Economía del PP. / R. C.

«Me gustaría poder decir que vamos a bajar los impuestos, pero primero tendremos que ver dónde estamos», señaló este viernes el vicesecretario de Economía del Partido Popular y miembro del Gobierno 'en la sombra' que está preparando el presidente del PP, Alberto Núñez Feijoo, por si gana las elecciones generales. Bravo subrayó que la deuda pública supera el billón y medio de euros y que aunque ahora Europa está siendo flexible respecto a los fondos europeos y las reglas fiscales, en algún momento exigirá su cumplimiento y será el próximo Gobierno el que tendrá que hacer frente a esas exigencias. Así que nada de promesas electorales de bajada de impuestos.

«Lo que puedo asegurar es que los ciudadanos no van a estar peor que cuando lleguemos al Gobierno. No estableceremos ningún impuesto». Al vicesecretario de Economía del PP no se le olvida que Mariano Rajoy prometió bajar los impuestos, pero cuando llegó al Gobierno subió el IRPF, el IVA y los Impuestos Especiales para cubrir el déficit público. En todo caso, Bravo recalcó que la fiscalidad tiene que orientarse a captar inversión y a potenciar el ahorro.

Por otro lado, Bravo explicó que de aquí a 2030 se jubilará entre el 35% y el 50% de los funcionarios, más de un millón de personas, por lo que es el mejor momento para modernizar la Administración «sin generar problemas» amortizando puestos innecesarios con la digitalización e incrementando los empleados en Sanidad, Educación y Políticas Sociales.

El vicesecretario de Economía del PP, en un desayuno informativo organizado por Executive Forum, insistió en la necesidad de recortar el «gasto superfluo» de la Administración. Se podrían ahorrar 60.000 millones de euros según el Instituto de Estudios Económicos y la AIReF cifra en 25.000 millones de euros el gasto que se podría eliminar o utilizar mejor, recordó.