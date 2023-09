Los notarios apoyan rebajar Sucesiones para que los que menos tienen «puedan heredar» El decano del Colegio Notarial de Canarias afirma que la mayoría de las renuncias no son por el impuesto sino por las deudas de las herencias

Javier Sheng Pang Blanco Las Palmas de Gran Canaria Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

Twitter

LinkedIn

Telegram

Las renuncias de herencias no han dejado de crecer en Canarias desde la crisis financiera desde el año 2008 y la razón principal no estriba en el impuesto sino en las deudas que arrastra el legado, que hace que para muchas familias no les traiga a cuenta.

Así lo indica el decano del Colegio Notarial de Canarias, Alfonso Cavallé, que arroja algo de luz sobre la controversia que ha generado la reciente bonificación del impuesto aprobada por el Gobierno de Canarias. En 2022 las familias isleñas renunciaron a 2.281 herencias, ocho antes fueron 1.334. El alza es un de 70%. «La razón principal para renunciar son las deudas en la herencia, incluso también por favorecer a otros miembros de la familia, por ejemplo, a un hermano que esté en una situación más necesitada y los demás hermanos decidan protegerlo para que el pueda recibir las propiedades o el dinero». ¿A favor de la clase media? Cavallé respalda la bonificación del impuesto, ya que en condiciones normales las familias más pudientes, al tener más recursos económicos «buscan siempre soluciones a las que no tiene acceso la clase media. Especialmente al nivel de hermanos, sobrinos y tíos es donde más beneficiada se va a ver la clase media». Asimismo, destacó que con esta rebaja, Canarias se sitúa como una de las comunidades más favorables de España y recordó que este impuesto es «exclusivamente competencia de cada comunidad autónoma». Sobre los motivos por los que las familias suelen renunciar a las herencias, Cavallé indicó que pese a no tener una estadística concreta «la mayoría» se deben a la presencia de deudas en los bienes a heredar aunque también hay casos en los que se intenta beneficiar a algún familiar en apuros o en menor medida, personas que «prefieren renunciar para que la herencia pase a la siguiente generación». Sobre cuando empezó a hacerse frecuente las renuncias a la herencias, Cavallé explicó que el tema fiscal tuvo «mucha importancia, sobre todo a raíz de la crisis financiera de 2008. Al haber muy poca liquidez sí había dificultades para el pago de impuestos, entonces se plantearon dificultades graves al estar mezclado con deudas». Añadió que no es un proceso sencillo y que habría que hacer un estudio, que «requeriría hacer un esfuerzo grande para determinar exactamente todas las causas por las que los herederos renuncian a sus herencias». 70% El dato Es el incremento que han exprimentado las renuncias en ocho años debido al alza de las deudas. Cavallé subrayó que antes, nadie renunciaba a la herencia porque «sociológicamente parecía hasta feo renunciar a la herencia de los padres» pero hoy esta «idea se ha naturalizado y no se ve como algo ni positivo ni negativo sino como algo más a valorar, dependiendo de la tipología del caso». Cavallé explicó que pese a que la aplicación de la bonificación sobre el impuesto de sucesiones y donaciones va a suponer una bajada considerable, antes también existían bonificaciones. «El principal cambio es que antes existía un límite, a partir de los 55.000 euros la bonificación empezaba a bajar un poco y luego cuando superaba los 305.000 euros ya se perdía completamente. Cavallé destacó que con esta nueva normativa los que más se van a beneficiar «son los colaterales como sobrinos, tíos y hermanos. Otros grupos que se van a ver beneficiados por el 99% en el impuesto de sucesiones y donaciones son los «descendientes, ascendientes, cónyuge, adoptados, adoptantes», añadió Cavallé. Sobre los aproximadamente 18 millones de euros que el Gobierno de Canarias dejará de ingresar en sus arcas públicas, Cavallé señaló que «el tema fiscal va muy vinculado a las políticas económicas que se sigan en cada momento y a veces una rebaja puede suponer un aumento de inversión por otra parte por lo que habrá que esperar unos años para medir de verdad el resultado y si ha influido o no en el crecimiento económico. En cuanto a las plusvalías, Cavallé confirmó que siguen exactamente igual que anteriormente y recalcó que son competencia de los ayuntamientos. «En El Hierro no lo están cobrando pero en el resto de las islas la mayoría cobran en un rango más alto».