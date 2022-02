Escrivá cifra los beneficios fiscales en España en 90.000 millones de euros

El Gobierno vuelve a poner sobre la mesa la urgencia por evaluar y revisar los incentivos fiscales que se destinan cada año y que, según advierten, cuentan con una escasa capacidad redistributiva. El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha explicado este viernes que España es el país con más beneficios de este tipo en Europa, con un total que oscilaría entre los 80.000 y los 90.000 millones de euros.

Durante su intervención en una jornada sobre los nuevos planes de pensiones de empleo impulsados por el Gobierno, Escrivá criticó que estas ayudas se han evaluado «poco» para comprobar si cumplen con los objetivos que persiguen.

En el encuentro, organizada por Analistas Financieros Internacionales (AFI), el ministro quiso defender así los incentivos planteados en la norma que regulará estos nuevos vehículos, que tanto empresas como sector financiero consideran insuficientes. «A la hora de poner sobre la mesa beneficios públicos debemos ser extremadamente produdentes y contenidos para asegurarnos de que estamos cumpliendo los objetivos que perseguimos», explicó Escrivá.

Frente a las críticas por el golpe fiscal que en los últimos años han recibido los planes de pensiones del sistema individual (pasando de poder desgravarse 8.000 euros en las aportaciones anuales a 1.500 euros), el titular de la cartera de Seguridad Social insistió en que los distintos estudios realizados por la Autoridad Fiscal (Airef) ya demostraron que dos terceras partes de los incentivos terminaban en el 10% de las personas con renta más elevado. «El resultado desde el punto de vista de la regresividad es todavía más abrumador con los datos de patrimonio», asegura.

Escrivá defiende que el recorte en el beneficio fiscal de los planes individuales se ha realizado porque no se estaba cumpliendo con el objetivo público. A su juicio, estos vehículos de ahorro pueden existir, «pero no con dinero público detrás, porque no se justifica».

Respecto a la norma aprobada esta semana en consejo de ministros y que ahora pasará a debate parlamentario, la intención del Gobierno es tenerla aprobada antes de que termine el año. Sin embargo, eso no garantizará la puesta en marcha inmediata del superfondo público de pensiones, pues aún hay que desarrollar otros procesos, como la elección de las entidades que se encargarán de la gestión de estos vehículos, entre muchos otros.

El objetivo del Ejecutivo es incentivar este ahorro complementario a la pensión pública, en un escenario en el que el porcentaje de trabajadores con planes de pensiones de empleo se encuentra en el 10% en España, frente a otros países que alcanzan el 50%, según ha detallado Escrivá. «Tenemos un fallo de marcado, una anomalía clara cuando nos comparamos cuando los países de nuestro entorno», indica.

Pese a la firme defensa de su propuesta, el ministro no se cierra en banda a introducir cambios en la norma si el tiempo evidencia que la nueva regulación no es exitosa. «Esto no ha acabado aquí, la realidad nos puede llevar a recular y cambiar si vemos que las cosas no funcionan», asegura.