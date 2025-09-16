Los empleados ahorran 1.500 euros al año con la retribución flexible

Cada euro de la nómina cuenta. El aumento de los salarios en los últimos años no ha seguido el ritmo de la inflación y muchos ... trabajadores han encontrado en la retribución flexible una manera de recuperar por esta vía parte de la pérdida de poder adquisitivo. Este sistema legal, que permite al asalariado sacar a su nómina un rendimiento 'extra' al acceder a beneficios exentos de IRPF y maximizar el ahorro fiscal, permite ahorrar a los trabajadores unos 1.300 euros al año, de media. Pero esta cuantía puede alcanzar hasta los 2.500 euros anuales.

Ocho de cada diez empleados en España ya demanda tarjetas de restaurante y transporte como parte de su paquete retributivo, según datos del estudio 'Radiografía del uso de la retribución flexible en España', de Betterfly. En concreto, el 82% de los usuarios utiliza habitualmente su tarjeta de retribución flexible, un 60% consulta sus beneficios cada semana y hasta un 30% lo hace a diario.

Ganar poder adquisitivo

«Estos datos reflejan que la retribución flexible ya no es un extra, sino un apoyo real para los empleados a la hora de gestionar su economía doméstica. En un contexto inflacionista, permite ganar poder adquisitivo sin que suponga un coste adicional para las compañías», explica Antonio Sas, director general de Betterfly en España.

La clave de la retribución flexible es que la empresa aplica la exención de forma automática en la nómina, por lo que, al acceder al borrador de la declaración de la renta, estos importes ya aparecen excluidos en la casilla de rendimientos del trabajo. Es decir, no es necesario realizar ajustes adicionales ni desglosar importes exentos, se paga menos IRPF de manera automática y, en muchos casos, el contribuyente puede recibir una mayor devolución si se le ha retenido más de lo necesario.

Según los datos de esta plataforma, en el último año se observa un incremento en la demanda de opciones de bienestar vinculadas a los paquetes de beneficios más allá de la retribución flexible, como la telemedicina, o las aplicaciones de fitness, asociadas a la reducción de la rotación y el absentismo. «Hay patrones claros que nos indican que se ha integrado ya en la gestión financiera de los trabajadores, convirtiéndose en un complemento clave de su salario y su día a día», añade Sas.