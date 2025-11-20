Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero EP

El Constitucional avala los pagos fraccionados de las grandes empresas en el Impuesto de Sociedades

Un fallo en contra habría provocado un gran roto en Hacienda ya que habría obligado a devolver intereses a muchas compañías

Cristina Cándido

Cristina Cándido

Jueves, 20 de noviembre 2025, 15:45

El Tribunal Constitucional ha dado un espaldarazo a Hacienda al confirmar que el sistema de pagos fraccionados que realizan las grandes empresas en el impuesto ... sobre sociedades es válido y no vulnera la Constitución. Este modelo obliga a las compañías con más de 10 millones de euros de facturación a adelantar durante el año una parte del impuesto aplicando un tipo mínimo del 23% sobre su resultado contable.

