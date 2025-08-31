Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Vea la portada de CANARIAS7 de este domingo 31 de agosto de 2025
Álex Sánchez

Los fichajes millonarios en el fútbol son el nuevo negocio para los fondos de inversión

Los clubes europeos usan los traspasos de sus futbolistas como garantía para obtener liquidez inmediata y cuadrar sus cuentas

José A. González

José A. González

Sábado, 30 de agosto 2025, 23:05

Florian Wirtz, 125; Hugo Ekitiké, 95; Dean Huijsen, 63; Álex Baena, 42. No son los dorsales de estos futbolistas, sino los millones que Liverpool, Real ... Madrid y Atlético de Madrid han desembolsado a Bayer Leverkusen, Eintracht Fráncfort, Bournemouth y Villarreal CF para vestirlos con sus camisetas.

