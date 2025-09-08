Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vista de las instalaciones de la central nuclear de Almaraz en la provincia de Cáceres EF

Fedea propone eliminar el impuesto sobre producción de combustible nuclear gastado

Defiende que suprimir este gravamen tendría un impacto mínimo en la factura y que la tasa Enresa «bajaría automáticamente si se prolonga la operación»

Cristina Cándido

Cristina Cándido

Lunes, 8 de septiembre 2025, 11:03

Una revisión de la fiscalidad específica sobre la generación nuclear. Y, en concreto, eliminar el impuesto sobre la producción de combustible nuclear gastado y residuos ... radiactivos. Esta es la propuesta de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) sobre el pulso que mantienen las titulares de las centrales y el Gobierno en debate sobre la prórroga del cierre del parque atómico español.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Rosalina deja el volante: se jubila la primera chófer del Gobierno canario
  2. 2 Eidher celebra 15 años de vida contra todo pronóstico
  3. 3 Sin definición no hay estilo que valga
  4. 4 Dónde saborear Gran Canaria, según la modelo Marina García Calderín
  5. 5

    La investigación parapolicial a Pedro Sánchez y su familia incluyó seguimientos personales
  6. 6 Fallece Jorge Díaz Cutillas, voz del legado de su hermano Nanino
  7. 7 La Aemet mantiene este lunes el aviso por calima en Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura
  8. 8 La viñeta de Morgan de este lunes 8 de septiembre
  9. 9

    Muere una joven y otras dos resultan heridas tras ser atropelladas por un todoterreno en Ibiza
  10. 10 La Policía Local se moviliza ante el conflicto laboral

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Fedea propone eliminar el impuesto sobre producción de combustible nuclear gastado

Fedea propone eliminar el impuesto sobre producción de combustible nuclear gastado