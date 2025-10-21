Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vista de las instalaciones de la central nuclear de Almaraz. Efe

La falta de acuerdo entre las eléctricas retrasa la petición de alargar la vida de Almaraz

Ibedrola, Endesa y Naturgy se dan hasta final de mes para llegar a un pacto sobre el futuro de la central nuclear

Cristina Cándido

Cristina Cándido

Martes, 21 de octubre 2025, 11:39

Comenta

Fumata negra en Almaraz. La Junta de Administradores de Almaraz-Trillo (CNAT) concluyó con la voluntad de las propietarias de pedir la solicitud de prórroga ... de la Central Nuclear de Almaraz pero sin un pacto cerrado. Al no existir consenso entre Iberdrola Generación Nuclear (52,6%), Endesa Generación (36%) y Naturgy (11,2%), no se podrá presentar una petición conjunta al Ministerio para la Transición Ecológica, requisito imprescindible para tramitar la extensión.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 La polémica con la Naciente y la Ley del Deporte: «Si no puedo beberme una cerveza con mis amigos, me quedo en casa»
  2. 2 El depósito de escombros en los puntos limpios de Gran Canaria cambiará para evitar la picaresca
  3. 3 La asociación de vecinos de La Montaña de Gáldar responde: «Fue una humillación injusta e innecesaria»
  4. 4 Se levanta el precinto municipal al Café Madrid
  5. 5 Combates simulados sobre el cielo de Canarias: las maniobras con cuatro países de la OTAN y la India
  6. 6 El novedoso cambio de la ayuda a domicilio: los barrios de Las Palmas de Gran Canaria serán atendidos por cuatro empresas
  7. 7 Si estás en Canarias y has sufrido la caída de Amazon, esto es lo que puedes reclamar
  8. 8 El Cádiz pierde en casa y la UD Las Palmas termina la jornada en puestos de ascenso directo
  9. 9 Un olor nauseabundo en la costa teldense preocupa a los vecinos de Melenara y Salinetas
  10. 10 Las Perreras quiere andar sin miedo: «Déjennos caminar, hágannos una acera»

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 La falta de acuerdo entre las eléctricas retrasa la petición de alargar la vida de Almaraz

La falta de acuerdo entre las eléctricas retrasa la petición de alargar la vida de Almaraz