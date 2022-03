Ever Given: un año del gran atasco del Canal de Suez

La repercusión en el Canal de Suez

Las labores de rescate duraron seis días y obligaron a sacar 30.000 metros cúbicos de tierra para desencallar un portacontenedores de bandera panameña de 400 metros de eslora y una capacidad de más de 200.000 toneladas. Pero no fue hasta julio, más de tres meses después de haber atascado el canal que conecta el mar Mediterráneo y el mar Rojo, es decir, la navegación más eficaz entre Asia y Europa, cuando el Ever Given volvió a navegar hacia Roterdamm con cien días de retraso.

Y es que la SCA, autoridad de esta ruta estratégica para el comercio mundial, decidió retenerlo a la espera de que los propietarios del buque abonaran una compensación de 916 millones de dólares (767 millones de euros) por el caos desencadenado, al que le atribuían toda responsabilidad. Pese a todo, el Canal de Suez registró un récord de ingresos anuales en 2021 con 6.300 millones de dólares (5.540 millones de euros), lo que representa un aumento del 12,8% respecto al año anterior.