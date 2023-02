IMagen del puerto de Las Palmas, con la terminal de Opcsa en primer término. / C7

Consejo de administración del Centro Portuario de Empleo Las estibadoras no moverán ficha a la espera de Luis Ibarra Las cuatro empresas que integran el CPE deciden no actuar respecto al fin de la carencia del crédito. Aseguran que no existe mala gestión