El Estado da solo tres años para renovar el sistema eléctrico de Canarias tras tardar más de doce en sacar el concurso Endesa es la gran ganadora aunque algunos de sus proyectos quedan fuera. Todas las empresas preparan alegaciones contra el plazo, la resolución o la retribución. La inversión supera los 1.500 millones

Silvia Fernández Díaz Las Palmas de Gran Canaria Martes, 25 de noviembre 2025, 05:30 Comenta Compartir

El Ministerio de Transición Ecológica pisa el acelerador y tras haber sacado la resolución provisional de los proyectos admitidos para instalar nuevos equipos de generación eléctrica y renovar los actuales, algunos de más de 50 años, al fin de dotar a Canarias de un sistema eléctrico del siglo XXI capaz de cubrir sus necesidades sin riesgo de apagones, pretende que las empresas adjudicatarias pongan en marcha sus equipos de forma rápida y con fecha tope: el 31 de diciembre de 2028.

Apenas quedan tres años para cumplir el objetivo marcado por el Miteco cuando, según señalan fuentes próximas, implementar y lograr que entren en funcionamiento estos equipos de generación lleva una media de tiempo de entre cinco y ocho años. Hay que tener en cuenta que muchos de ellos han de empezar por construirse y para seguir, han de cumplir los trámites ambientales, con lo que los tres años que se recogen en la resolución del Miteco es «un imposible». Expertos del sector, como el decano del Colegio de Ingenieros Industriales de Canarias oriental, Carlos Medina, ha asegurado en numerosas ocasiones que se tardará diez años en instalar los casi 1.000 MW de potencia de este concurso.

Quizás por esta dificultad la resolución recoja que, una vez concluya el plazo de 15 días que tienen las empresas adjudicatarias: Endesa, Disa, Sampol y Satocan, para presentar alegaciones, cuentan con otros diez días para poder retirarse del concurso sin ser penalizadas.

La fecha puesta por el Ministerio de tres años ha sorprendido a las empresas, sobre todo teniendo en cuenta que el Miteco lleva más de doce años de retraso para convocar el concurso de concurrencia competitiva dirigido a renovar los equipos de generación eléctrica de Canarias. Esta demora ha sido la razón principal del déficit de potencia que tiene hoy el archipiélago y que la ha sumido en riesgo alto de apagón, en el cada día que pasa es posible un cero energético. La empresa que hoy tiene la generación eléctrica, Endesa, lleva desde el año 2013 sin poder renovar equipos a la espera del concurso, al igual que el resto de competidores que querían entrar en el negocio de generación de las islas, como Disa o Sampol.

Aluvión de alegaciones de las empresas incluidas y excluidas

Las cuatro empresas que han resultado adjudicatarias con un total de 62 proyectos (Endesa, Disa, Satocan y Sampol) y la que ha quedado fuera (Ayagaures) estudiaban ayer al milímetro una resolución remitida con carácter individual y con los datos exclusivos de cada una de ellas. Todas están ya preparando alegaciones. Algunas porque consideran que el plazo para empezar a operar los equipos es insuficiente, otras porque estiman que se debería haber admitido algún proyecto más suyo que ha quedado excluido y en la práctica totalidad de los casos por una retribución que apuntan que «está en el aire». En la resolución no hay detalle de cuánto se pagará por la generación de la electricidad a pesar del esfuerzo inversor que tienen que hacer las empresas y que, en su totalidad, supera los 1.500 millones de euros, según fuentes del sector. Fuentes próximas indican que solo Endesa tendrá que invertir en los proyectos admitidos cerca de 1.000 millones.

Endesa, la gran ganadora en Canarias; Ayagaures, fuera

El hecho de que la resolución hay sido remitida con carácter individual a los interesados y la global aparezca con la información por proyectos «encriptada» imposibilita conocer con exactitud el reparto por empresa, potencia e isla. Sin embargo, según apuntan distintas fuentes consultadas por este periódico Endesa es la empresa ganadora del concurso. Ella se encargará de la instalación de nueva potencia y renovación de los equipos obsoletos en las islas de Gran Canaria y Tenerife, ya que el Miteco ha optado por los actuales emplazamientos de las centrales como opción más económica: con Juan Grande, Jinámar y Granadilla, a la cabeza. Además, es la única adjudicataria con proyectos en La Palma, La Gomera y El Hierro, donde no optó ninguna otra empresa. Endesa queda fuera de Fuerteventura donde entra Disa, que también coge algún proyecto en Tenerife mientras que Sampol y Satocan entran con proyectos en Gran Canaria.

Zapata defiende el barco de generación turco mientras tanto

A la espera de que se ejecuten los proyectos y se pongan en funcionamiento esos casi 1..000 megavatios, las empresas del 'concurso exprés' siguen trabajando para poner en marcha sus medidas antiapagones. El consejero Mariano Hernández Zapata quiso recordar ayer que estas medidas, entre las que figura un barco turco de generación de 100 MW, son transitorias y estarán operativas solo de forma temporal. Zapata trata así de sortear el rechazo que el barco genera en el Puerto, ya que además de las dudas medioambientales su ubicación supone perder 200 metros de atraque en un puerto ya colmatado. Ni la presidenta del Puerto ni los empresarios lo comparten.