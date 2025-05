El Estado asegura que pagará «en semanas» la deuda a las aerolíneas

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 26 de mayo 2025, 22:47 Comenta Compartir

El secretario general de Transportes Aéreo y Marítimo del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, Benito Núñez, aseguró ayer en Fuerteventura que el Gobierno central abonará «en semanas» el dinero que adeuda a las aerolíneas en concepto del descuento de residente del 75%, aunque no concretó ninguna fecha. Como se recordará, las compañías aéreas adelantan las ayudas de la subvención y con posterioridad se las abona el Estado.

La falta de nuevos Presupuestos y el aumento de los viajes ha disparado la cifra a pagar, que se traduce en un aumento de la deuda cada mes.

Núñez indicó que del año 2024 solo están pendientes de pago 302 millones de euros que se formalizarán «en semanas» mientras que lo correspondiente al 2025 «se irá atendiendo», al igual que «se ha hecho» el resto de ejercicios. «Que no figure en el Presupuesto no significa que no se pueda abordar el pago de estas bonificaciones; simplemente hay que adaptar el presupuesto del año en curso», manifestó.

Desde el Gobierno de Canarias, el consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda, Pablo Rodríguez, llamó ayer en un foro en CANARIAS7 a pagar cuanto antes a las aerolíneas para evitar «una situación lamentable» para Canarias en el caso de que las compañías decidan reducir rutas o frecuencias por la asfixia financiera de los impagos.

