Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El ministro Óscar López, durante la rueda de prensa. EFE

El Estado abonará este mes en una única paga la subida del 2,5% a los funcionarios: unos 1.140 euros

Gobiernos regionales, ayuntamientos y diputaciones tienen de plazo hasta 2028 para ingresar a sus empleados públicos los atrasos de este año

Lucía Palacios

Lucía Palacios

Madrid

Martes, 2 de diciembre 2025, 12:18

Comenta

Fin a la congelación salarial para los más de 3,5 millones de empleados públicos. El Consejo de Ministros aprobó este martes un real decreto ... ley para hacer efectivas las subidas de los empleados públicos correspondientes a 2025 y 2026 tras haber pactado el Gobierno con los tres sindicatos principales (CC OO dio este mismo martes su apoyo con retraso) un aumento total del 11% durante el periodo 2025 a 2027 que les permitirá mantener el poder adquisitivo en estos cuatro años.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una niña de cuatro años, en estado muy grave tras ahogarse en Lago Taurito
  2. 2 El caos del Mirador del Atlante: maltrato al patrimonio, obras ilegales y fiestas prohibidas
  3. 3 Encuentran el cadáver de un joven en la playa de Bocabarranco
  4. 4 Kenneth V.V., el presunto pederasta acusado de abusar de 61 menores: «Era un lobo con piel de cordero»
  5. 5 Kenneth V.V. llegó a violar y grabar en secreto a varias de sus víctimas menores
  6. 6 El titular del Mirador del Atlante defiende su gestión y niega que no haya pagado el canon
  7. 7 Cortes de calles y cambios de sentido. Así será el dispositivo de tráfico de Las Palmas de Gran Canaria en Navidad
  8. 8 Herido de gravedad tras ser atacado de madrugada en plena calle en El Doctoral
  9. 9 En América ya dan por hecho el fichaje de Benedetti por la UD a partir de enero
  10. 10 Abraham Santos y Yeico González, dos barberos que transforman vidas en Triana

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 El Estado abonará este mes en una única paga la subida del 2,5% a los funcionarios: unos 1.140 euros

El Estado abonará este mes en una única paga la subida del 2,5% a los funcionarios: unos 1.140 euros