Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Directo Parlamento de Canarias, en directo: la Cámara da un paso adelante en conciliación
Turistas en la Puerta del Sol de Madrid. O. Chamorro

Los españoles gastan cinco veces más en sus viajes al extranjero que por el país

Un tercio del desembolso turístico se gasta fuera de España, aunque solo suponen una de cada diez salidas, según los datos del INE del segundo trimestre

Edurne Martínez

Edurne Martínez

Madrid

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 09:44

Los españoles están viajando más este año que el pasado. Los datos del INE correspondientes al segundo trimestre (abril a junio) revelan que los residentes ... realizaron un total de 46,4 millones de salidas en este periodo, un 3% más que el año pasado, pero sobre todo crecieron los viajes al extranjero: un 12% más que hace un año. Los elevados precios del turismo supusieron que aunque los viajes aumentaron apenas un 3%, el gasto se elevó un 9,7% de media, hasta los 15.200 millones de euros.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Tiró al perro por un acantilado para hacerle daño a su novia: condenado por violencia vicaria
  2. 2 Los dos policías acusados de agredir a un hombre en el centro comercial Yumbo niegan los hechos
  3. 3 Macrorred de narcotráfico en Canarias: dos toneladas de droga intervenida, 34 detenidos y armas de fuego
  4. 4 Gritos de cariño y apoyo para Laly Rodríguez frente a la Valentina: «No más abusos»
  5. 5 Hallan una mochila con 22.250 euros en efectivo en Santa Cruz de Tenerife «al parecer producto de una herencia»
  6. 6 La Aemet da carpetazo al calor en Canarias y un meteorólogo sentencia el episodio: «Muy, muy raro...»
  7. 7 Pedro Vega: «No tuve confianza en la UD; daba mi 300% y no iba ni convocado»
  8. 8 Denuncian las «aulas sauna» en Canarias y el consejero responde: «No soy el que pone el sol»
  9. 9 Primera jornada de la huelga médica: «El pediatra no está y necesito que vea a mi hija pronto»
  10. 10 Enjambre de 22 terremotos en Tenerife: es «peculiar» porque es una zona nueva

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Los españoles gastan cinco veces más en sus viajes al extranjero que por el país

Los españoles gastan cinco veces más en sus viajes al extranjero que por el país