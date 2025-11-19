Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Teodoro Sosa, entre y Francisco Javier Torres y Germán Suárez. Juan Carlos Alonso

Encuentro de la APD con Teodoro Sosa

La cita celebrada en el hotel Santa Catalina, este jueves, reunió a empresarios y profesionales para abordar la trayectoria política del alcalde de Gáldar

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 18:15

Comenta

Teodoro Sosa, alcalde de Gáldar, vicepresidente del Cabildo de Gran Canaria y dirigente de Municipalistas Primero Canarias, fue el invitado este jueves a un almuerzo organizado por la Asociación para el Progreso de la Dirección en la capital grancanaria. La cita fue en el hotel Santa Catalina y a ella acudieron empresarios y profesionales de muy diferentes sectores que forman parte de la APD.

Primero Canarias surgió de la confluencia de una serie de partidos de ámbito municipal que anteriormente estaban aliados con Nueva Canarias. Uno de ellos era el Bloque Nacionalista Rural, liderado precisamente por Teodoro Sosa.

En su congreso constituyente, celebrado este año, Municipalistas Primero Canarias ha apostado abiertamente por el diálogo con otras fuerzas del ámbito nacionalista de cara a una posible alianza electoral, sobre todo con la vista puesta en los comicios generales.

Imágenes de la jornada Juan Carlos Alonso
Imagen principal - Imágenes de la jornada
Imagen secundaria 1 - Imágenes de la jornada
Imagen secundaria 2 - Imágenes de la jornada

