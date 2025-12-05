Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vea la portada de CANARIAS7 de este viernes 5 de diciembre de 2025

Encuentra la gasolina más barata en Santa Cruz de Tenerife

CANARIAS7

CANARIAS7

Santa Cruz de Tenerife

Viernes, 5 de diciembre 2025, 07:14

Comenta

La Gasolina 98 con precio más atractivo hoy en Santa Cruz de Tenerife se encuentra en la estación de servicio Tgas-tu TrÉbol, ofrece este combustible a 1,100€ por litro en Autopista Tf1 Autopista Sur A ArmeÑime, Cruce La Caleta Km. S/n, en el municipio de Adeje.

Para el Gasoil Premium, la estación de servicio OcÉano ofrece este combustible a 0,989€ por litro en Poligono Industrial Valle De GÜimar Mz. 13, Pc. 10, S/n, Güímar.

La Gasolina 95 más económica de la provincia de Santa Cruz de Tenerife hoy, viernes, 5 de diciembre de 2025, está en el municipio de San Cristóbal de La Laguna, puedes encontrarla a 0,985€ por litro en la estación de servicio OcÉano Taco, ubicada en Calle Santa Amelia, 20.

Para el Gasoil más barato de Santa Cruz de Tenerife hoy, dirígete a la estación de servicio OcÉano Taco en San Cristóbal de La Laguna, Calle Santa Amelia, 20 donde está disponible a 0,985€ por litro.

Esta información, obtenida gracias a los datos proporcionados por el Ministerio de Transición Ecológica y consultada a través de su plataforma 'geoportal', incluye los precios de distintos tipos de combustible: Gasolina 95, Gasolina 98, Gasoil y Gasoil Premium.

Gasolina 95

  1. 1

    0,985 € OcÉano Taco (Calle Santa Amelia, 20, San Cristóbal de La Laguna)

  2. 2

    0,985 € Canary Oil, S.l. (Calle Subida Al Mayorazgo, 7, Santa Cruz de Tenerife)

  3. 3

    0,989 € Plenergy (Calle Camino La Molineta PolÍgono El CarretÓn, S/n, Arafo)

  4. 4

    0,995 € Plenergy (Avenida De Ayyo, 16, Adeje)

  5. 5

    0,995 € Gmoil (Calle Charfa Esquina Avenida Las Palmitas, S/n, Adeje)

Gasolina 98

  1. 1

    1,100 € Tgas-tu TrÉbol (Autopista Tf1 Autopista Sur A ArmeÑime, Cruce La Caleta Km. S/n, Adeje)

  2. 2

    1,100 € Tgas-tu TrÉbol (Poligono El Mayorazgo, S/n, Santa Cruz de Tenerife)

  3. 3

    1,110 € OcÉano Taco (Calle Santa Amelia, 20, San Cristóbal de La Laguna)

  4. 4

    1,110 € Canary Oil, S.l. (Calle Subida Al Mayorazgo, 7, Santa Cruz de Tenerife)

  5. 5

    1,139 € Tgas Las Galletas (Crtra. Valle San Lorenzo - Las Galletas Km 11,1, Arona)

Gasoil

  1. 1

    0,985 € OcÉano Taco (Calle Santa Amelia, 20, San Cristóbal de La Laguna)

  2. 2

    0,985 € Canary Oil, S.l. (Calle Subida Al Mayorazgo, 7, Santa Cruz de Tenerife)

  3. 3

    0,989 € Plenergy (Calle Camino La Molineta PolÍgono El CarretÓn, S/n, Arafo)

  4. 4

    0,995 € Plenergy (Avenida De Ayyo, 16, Adeje)

  5. 5

    0,995 € Gmoil (Calle Charfa Esquina Avenida Las Palmitas, S/n, Adeje)

Gasoil Premium

  1. 1

    0,989 € OcÉano (Poligono Industrial Valle De GÜimar Mz. 13, Pc. 10, S/n, Güímar)

  2. 2

    1,029 € OcÉano (Carretera Tf-111 Km. 8,346, San Cristóbal de La Laguna)

  3. 3

    1,029 € OcÉano (Avenida Lucio Diaz Flores Feo, Mz 27, Finca 11b, S7n, San Miguel de Abona)

  4. 4

    1,129 € Tgas Las Galletas (Crtra. Valle San Lorenzo - Las Galletas Km 11,1, Arona)

  5. 5

    1,139 € Cepsa Costa Del Silencio (Carrera General Las Galletas Nº2 Km4, 2, Arona)

Buscador por municipios

Publicidad

Top 50
  1. 1 Estos son los días que abrirán las tiendas en Canarias durante el puente de diciembre
  2. 2 La calima viene para quedarse: la Aemet advierte sobre el puente de diciembre en Canarias
  3. 3 Muere al volcar su turismo en San Bartolomé de Tirajana
  4. 4 Darias asegura que la feria de Navidad respetará el descanso de los vecinos
  5. 5 La Guía Repsol premia a las monjas de un pequeño municipio de Canarias por sus truchas de batata
  6. 6 Ante el aumento de asesinatos en Las Palmas de Gran Canaria: «Es fácil que suban un 100% porque no son habituales»
  7. 7 España se retira por primera vez de Eurovisión tras el respaldo de la UER a Israel
  8. 8 Condenan a un hombre a 7 años de cárcel tras encontrar un kilo de cocaína en su coche
  9. 9 Fallece Enrique Delgado, presidente de Yecasa y Gramelcan, el primer grupo granelero de Canarias
  10. 10 El fallecido de la dana que apareció por un vídeo de Tik-Tok

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Encuentra la gasolina más barata en Santa Cruz de Tenerife

Encuentra la gasolina más barata en Santa Cruz de Tenerife