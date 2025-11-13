Encuentra la gasolina más barata en Santa Cruz de Tenerife

CANARIAS7 Santa Cruz de Tenerife Jueves, 13 de noviembre 2025, 07:14

Para el Gasoil Premium, la estación de servicio OcÉano ofrece este combustible a 0,989€ por litro en Poligono Industrial Valle De GÜimar Mz. 13, Pc. 10, S/n, Güímar.

La Gasolina 98 con precio más atractivo hoy en Santa Cruz de Tenerife se encuentra en la estación de servicio Shell Los Realejos, ofrece este combustible a 1,089€ por litro en Carretera Cra.gral.la Zamora 22 Km. 3,100, en el municipio de Los Realejos.

La Gasolina 95 más económica de la provincia de Santa Cruz de Tenerife hoy, jueves, 13 de noviembre de 2025, está en el municipio de Los Realejos, puedes encontrarla a 0,959€ por litro en la estación de servicio Shell Los Realejos, ubicada en Carretera Cra.gral.la Zamora 22 Km. 3,100.

Para el Gasoil más barato de Santa Cruz de Tenerife hoy, dirígete a la estación de servicio Shell Los Realejos en Los Realejos, Carretera Cra.gral.la Zamora 22 Km. 3,100 donde está disponible a 0,959€ por litro.

Esta información, obtenida gracias a los datos proporcionados por el Ministerio de Transición Ecológica y consultada a través de su plataforma 'geoportal', incluye los precios de distintos tipos de combustible: Gasolina 95, Gasolina 98, Gasoil y Gasoil Premium.

Gasolina 95 1 0,959 € Shell Los Realejos (Carretera Cra.gral.la Zamora 22 Km. 3,100, Los Realejos) 2 0,979 € Disa Los Majuelos (Avenida Los Majuelos, 26, San Cristóbal de La Laguna) 3 0,985 € OcÉano Taco (Calle Santa Amelia, 20, San Cristóbal de La Laguna) 4 0,985 € Canary Oil, S.l. (Calle Subida Al Mayorazgo, 7, Santa Cruz de Tenerife) 5 0,989 € Disa El Chorrillo (Carretera Carretera General Del Sur Km. 9,2, Santa Cruz de Tenerife)

Gasolina 98 1 1,089 € Shell Los Realejos (Carretera Cra.gral.la Zamora 22 Km. 3,100, Los Realejos) 2 1,100 € Tgas-tu TrÉbol (Autopista Tf1 Autopista Sur A ArmeÑime, Cruce La Caleta Km. S/n, Adeje) 3 1,100 € Tgas-tu TrÉbol (Poligono El Mayorazgo, S/n, Santa Cruz de Tenerife) 4 1,109 € Disa El Chorrillo (Carretera Carretera General Del Sur Km. 9,2, Santa Cruz de Tenerife) 5 1,109 € Shell La Laguna (Avenida Calvo Sotelo, S/n, San Cristóbal de La Laguna)

Gasoil 1 0,959 € Shell Los Realejos (Carretera Cra.gral.la Zamora 22 Km. 3,100, Los Realejos) 2 0,985 € OcÉano Taco (Calle Santa Amelia, 20, San Cristóbal de La Laguna) 3 0,985 € Canary Oil, S.l. (Calle Subida Al Mayorazgo, 7, Santa Cruz de Tenerife) 4 0,989 € Disa El Chorrillo (Carretera Carretera General Del Sur Km. 9,2, Santa Cruz de Tenerife) 5 0,999 € Tgas-tu TrÉbol (Autopista Tf1 Autopista Sur A ArmeÑime, Cruce La Caleta Km. S/n, Adeje)

Gasoil Premium 1 0,989 € OcÉano (Poligono Industrial Valle De GÜimar Mz. 13, Pc. 10, S/n, Güímar) 2 0,999 € OcÉano (Avenida Lucio Diaz Flores Feo, Mz 27, Finca 11b, S7n, San Miguel de Abona) 3 1,029 € OcÉano (Carretera Tf-111 Km. 8,346, San Cristóbal de La Laguna) 4 1,079 € Shell Los Realejos (Carretera Cra.gral.la Zamora 22 Km. 3,100, Los Realejos) 5 1,089 € Disa El Chorrillo (Carretera Carretera General Del Sur Km. 9,2, Santa Cruz de Tenerife)