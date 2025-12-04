Encuentra la gasolina más barata en Las Palmas

Para el Gasoil más barato de Las Palmas hoy, dirígete a la estación de servicio Canary Oil en Agüimes, Calle Las Adelfas, Esquina Los Olivos, 8 donde está disponible a 0,969€ por litro.

Para el Gasoil Premium, la estación de servicio Pcan Gil ofrece este combustible a 1,095€ por litro en Calle Almirante Lallermand, 31, Puerto del Rosario.

La Gasolina 95 más económica de la provincia de Las Palmas hoy, jueves, 4 de diciembre de 2025, está en el municipio de Agüimes, puedes encontrarla a 0,959€ por litro en la estación de servicio Canary Oil, ubicada en Calle Las Adelfas, Esquina Los Olivos, 8.

La Gasolina 98 con precio más atractivo hoy en Las Palmas se encuentra en la estación de servicio OcÉano, ofrece este combustible a 1,149€ por litro en Calle Alegria, 2, en el municipio de Telde.

Esta información, obtenida gracias a los datos proporcionados por el Ministerio de Transición Ecológica y consultada a través de su plataforma 'geoportal', incluye los precios de distintos tipos de combustible: Gasolina 95, Gasolina 98, Gasoil y Gasoil Premium.

Gasolina 95 1 0,959 € Canary Oil (Calle Las Adelfas, Esquina Los Olivos, 8, Agüimes) 2 0,979 € H2exagon Norte (Carretera Ctra. Gral. Del Norte Km. 13, Moya) 3 0,979 € Canary Oil, S.l. (Carretera Plg. Ind. San Isidro El Viejo 36, Parcela 78 Km. 28, Gáldar) 4 0,979 € Petroprix (Poligono San Isidro, 22, Gáldar) 5 0,979 € Plenergy (Calle Felix Garcia Gonzalez, S/n, Santa María de Guía)

Gasolina 98 1 1,149 € OcÉano (Calle Alegria, 2, Telde) 2 1,159 € OcÉano El Carrizal (Calle Republica Argentina, 104, Ingenio) 3 1,169 € H2exagon Escaleritas (Avenida De Escaleritas, 112, Las Palmas de Gran Canaria) 4 1,179 € OcÉano Sardina Sur (Calle Fernando Guanarteme, 82, Santa Lucía de Tirajana) 5 1,180 € Canary Oil (Calle Las Adelfas, Esquina Los Olivos, 8, Agüimes)

Gasoil 1 0,969 € Canary Oil (Calle Las Adelfas, Esquina Los Olivos, 8, Agüimes) 2 0,980 € Santana Dominguez (Calle Ayagaures, 3, Las Palmas de Gran Canaria) 3 0,984 € Canary Oil, S.l. (Poligono Ind. El Goro, C/ El Bosque Esquina C/ Virgen Del Carmen, 2, Telde) 4 0,984 € Fast Fuel Telde (Calle Corregidor Aguirre, S/n, Telde) 5 0,984 € Petroprix (Calle Antonio Jose De Sucre, 1, Telde)

Gasoil Premium 1 1,095 € Pcan Gil (Calle Almirante Lallermand, 31, Puerto del Rosario) 2 1,119 € OcÉano (Calle Alegria, 2, Telde) 3 1,129 € OcÉano El Carrizal (Calle Republica Argentina, 104, Ingenio) 4 1,149 € OcÉano Sardina Sur (Calle Fernando Guanarteme, 82, Santa Lucía de Tirajana) 5 1,150 € Santana Dominguez (Avenida Paseo La Libertad S/n, S/n, Tuineje)