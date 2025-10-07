Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vea la portada de CANARIAS7 de este martes 7 de octubre de 2025

Encuentra la gasolina más barata en Las Palmas

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Martes, 7 de octubre 2025, 07:10

Comenta

La Gasolina 98 con precio más atractivo hoy en Las Palmas se encuentra en la estación de servicio Shell Rehoyas, ofrece este combustible a 1,109€ por litro en Carretera Gc 200 Km. 16, en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria.

La Gasolina 95 más económica de la provincia de Las Palmas hoy, martes, 7 de octubre de 2025, está en el municipio de Gáldar, puedes encontrarla a 0,969€ por litro en la estación de servicio Petroprix, ubicada en Poligono San Isidro, 22.

Para el Gasoil Premium, la estación de servicio Pcan Gil ofrece este combustible a 1,086€ por litro en Calle Almirante Lallermand, 31, Puerto del Rosario.

Para el Gasoil más barato de Las Palmas hoy, dirígete a la estación de servicio Santana Dominguez en Las Palmas de Gran Canaria, Calle Ayagaures, 3 donde está disponible a 0,965€ por litro.

Esta información, obtenida gracias a los datos proporcionados por el Ministerio de Transición Ecológica y consultada a través de su plataforma 'geoportal', incluye los precios de distintos tipos de combustible: Gasolina 95, Gasolina 98, Gasoil y Gasoil Premium.

Gasolina 95

  1. 1

    0,969 € Petroprix (Poligono San Isidro, 22, Gáldar)

  2. 2

    0,969 € Petroprix (Calle Eufemiano Fuentes Cabrera, 10, Las Palmas de Gran Canaria)

  3. 3

    0,969 € Petroprix (Calle Luis Saavedra Miranda, 59, Las Palmas de Gran Canaria)

  4. 4

    0,979 € H2exagon Norte (Carretera Ctra. Gral. Del Norte Km. 13, Moya)

  5. 5

    0,979 € Canary Oil, S.l. (Carretera Plg. Ind. San Isidro El Viejo 36, Parcela 78 Km. 28, Gáldar)

Gasolina 98

  1. 1

    1,109 € Shell Rehoyas (Carretera Gc 200 Km. 16, Las Palmas de Gran Canaria)

  2. 2

    1,109 € Disa Escaleritas (Plaza Hermanos Millares, S/n, Las Palmas de Gran Canaria)

  3. 3

    1,125 € OcÉano (Calle Garlopa, 41, Agüimes)

  4. 4

    1,129 € Disa Puerto Del Carmen (Calle Juan Carlos I, 23, Tías)

  5. 5

    1,139 € Disa Nueva Aeropuerto (Carretera Arrecife A Aeropuerto Km. 1,4, Arrecife)

Gasoil

  1. 1

    0,965 € Santana Dominguez (Calle Ayagaures, 3, Las Palmas de Gran Canaria)

  2. 2

    0,969 € Petroprix (Poligono San Isidro, 22, Gáldar)

  3. 3

    0,969 € Petroprix (Calle Eufemiano Fuentes Cabrera, 10, Las Palmas de Gran Canaria)

  4. 4

    0,969 € Petroprix (Calle Luis Saavedra Miranda, 59, Las Palmas de Gran Canaria)

  5. 5

    0,979 € Canary Oil, S.l. (Carretera Plg. Ind. San Isidro El Viejo 36, Parcela 78 Km. 28, Gáldar)

Gasoil Premium

  1. 1

    1,086 € Pcan Gil (Calle Almirante Lallermand, 31, Puerto del Rosario)

  2. 2

    1,124 € Disa El Charco (Calle Alfonso Xiii, 65, Puerto del Rosario)

  3. 3

    1,124 € Disa Secundino Alonso (Calle Secundino Alonso, 26, Puerto del Rosario)

  4. 4

    1,128 € OcÉano Sardina Sur (Calle Fernando Guanarteme, 82, Santa Lucía de Tirajana)

  5. 5

    1,129 € Disa Puerto Del Carmen (Calle Juan Carlos I, 23, Tías)

Buscador por municipios

Publicidad

Top 50
  1. 1 Calor y un manto de tierra: el anuncio de la Aemet para Canarias
  2. 2

    En libertad con medidas el detenido por violar a su hija en plena calle y ante su otro hijo en Lleida
  3. 3 Un coche se empotra contra la fachada de una peluquería en la calle Pelayo de Las Palmas de Gran Canaria
  4. 4 Un hombre muere ahogado en la playa de Salinetas, en Telde
  5. 5 El Cine Litoral cae al suelo y Las Palmas de Gran Canaria pierde otro recuerdo
  6. 6 Un hombre, a juicio por llegar al aeropuerto de Gran Canaria con más de tres kilos de droga en el equipaje de mano
  7. 7 Carreteras cortadas y restricciones al tráfico en Gran Canaria hoy lunes 6 de octubre
  8. 8 Un conductor da positivo en alcoholemia tras colisionar con varias motos y darse a la fuga
  9. 9

    «Me hice la muerta para sobrevivir en el Festival Nova»
  10. 10 Una trabajadora de la joyería Claudia, acusada de robar en su propio trabajo: sustrajo joyas valoradas en 47.000 euros

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Encuentra la gasolina más barata en Las Palmas

Encuentra la gasolina más barata en Las Palmas