Encuentra la gasolina más barata en Las Palmas
Las Palmas de Gran Canaria
Martes, 7 de octubre 2025, 07:10
La Gasolina 98 con precio más atractivo hoy en Las Palmas se encuentra en la estación de servicio Shell Rehoyas, ofrece este combustible a 1,109€ por litro en Carretera Gc 200 Km. 16, en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria.
La Gasolina 95 más económica de la provincia de Las Palmas hoy, martes, 7 de octubre de 2025, está en el municipio de Gáldar, puedes encontrarla a 0,969€ por litro en la estación de servicio Petroprix, ubicada en Poligono San Isidro, 22.
Para el Gasoil Premium, la estación de servicio Pcan Gil ofrece este combustible a 1,086€ por litro en Calle Almirante Lallermand, 31, Puerto del Rosario.
Para el Gasoil más barato de Las Palmas hoy, dirígete a la estación de servicio Santana Dominguez en Las Palmas de Gran Canaria, Calle Ayagaures, 3 donde está disponible a 0,965€ por litro.
Esta información, obtenida gracias a los datos proporcionados por el Ministerio de Transición Ecológica y consultada a través de su plataforma 'geoportal', incluye los precios de distintos tipos de combustible: Gasolina 95, Gasolina 98, Gasoil y Gasoil Premium.
Gasolina 95
-
1
0,969 € Petroprix (Poligono San Isidro, 22, Gáldar)
-
2
0,969 € Petroprix (Calle Eufemiano Fuentes Cabrera, 10, Las Palmas de Gran Canaria)
-
3
0,969 € Petroprix (Calle Luis Saavedra Miranda, 59, Las Palmas de Gran Canaria)
-
4
0,979 € H2exagon Norte (Carretera Ctra. Gral. Del Norte Km. 13, Moya)
-
5
0,979 € Canary Oil, S.l. (Carretera Plg. Ind. San Isidro El Viejo 36, Parcela 78 Km. 28, Gáldar)
Gasolina 98
-
1
1,109 € Shell Rehoyas (Carretera Gc 200 Km. 16, Las Palmas de Gran Canaria)
-
2
1,109 € Disa Escaleritas (Plaza Hermanos Millares, S/n, Las Palmas de Gran Canaria)
-
3
1,125 € OcÉano (Calle Garlopa, 41, Agüimes)
-
4
1,129 € Disa Puerto Del Carmen (Calle Juan Carlos I, 23, Tías)
-
5
1,139 € Disa Nueva Aeropuerto (Carretera Arrecife A Aeropuerto Km. 1,4, Arrecife)
Gasoil
-
1
0,965 € Santana Dominguez (Calle Ayagaures, 3, Las Palmas de Gran Canaria)
-
2
0,969 € Petroprix (Poligono San Isidro, 22, Gáldar)
-
3
0,969 € Petroprix (Calle Eufemiano Fuentes Cabrera, 10, Las Palmas de Gran Canaria)
-
4
0,969 € Petroprix (Calle Luis Saavedra Miranda, 59, Las Palmas de Gran Canaria)
-
5
0,979 € Canary Oil, S.l. (Carretera Plg. Ind. San Isidro El Viejo 36, Parcela 78 Km. 28, Gáldar)
Gasoil Premium
-
1
1,086 € Pcan Gil (Calle Almirante Lallermand, 31, Puerto del Rosario)
-
2
1,124 € Disa El Charco (Calle Alfonso Xiii, 65, Puerto del Rosario)
-
3
1,124 € Disa Secundino Alonso (Calle Secundino Alonso, 26, Puerto del Rosario)
-
4
1,128 € OcÉano Sardina Sur (Calle Fernando Guanarteme, 82, Santa Lucía de Tirajana)
-
5
1,129 € Disa Puerto Del Carmen (Calle Juan Carlos I, 23, Tías)