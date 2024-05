Un viaje intergaláctico: Audi Golf Night by Mahou & Lopesan te invita a explorar su mágico Universo

Jueves, 23 de mayo 2024, 12:27 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

La espera ha terminado: prepárate para un viaje intergaláctico inolvidable con el regreso de Audi Golf Night by Mahou & Lopesan el 26 de julio de 2024. La 14º edición de la noche más estelar del verano en Gran Canaria regresa a Maspalomas Golf con una propuesta inmejorable y cargada de emociones. En un ambiente espacial y lleno de sorpresas, los asistentes disfrutarán de una experiencia gastronómica y de ocio de otro planeta.

Desde hace más de una década, Audi Golf Night by Mahou & Lopesan se ha convertido en el punto de referencia de la agenda social de Gran Canaria, ofreciendo una fusión excepcional de gastronomía, ocio y un ambiente distinguido capaz de eclipsar cualquier otra experiencia, en el que la lluvia de sorpresas comienza con la temática. Y es que, año tras año, la temática se vuelve más espectacular y uno de los anuncios más esperados.

En esta nueva edición, los invitados podrán embarcarse en una aventura espacial y convertirse en astronautas por un día para descubrir todas las maravillas del Universo Audi Golf Night by Mahou & Lopesan. Maspalomas Golf se transformará para sumergir a todos los asistentes en un ambiente cósmico que los trasladará a los confines del espacio exterior, donde cada detalle estará cuidadosamente diseñado para cautivar sus sentidos y ofrecerles una experiencia de otra galaxia. Desde planetas hasta nebulosas, estrellas y constelaciones, la temática desafiará la imaginación y despertará los sentidos de todos los presentes.

A un ambiente inmejorable se suma una exquisita oferta gastronómica. Los restaurantes más reconocidos de Gran Canaria se darán cita en el market gastronómico de Audi Golf Night by Mahou & Lopesan para ofrecer sus mejores creaciones, haciendo que el sabor tenga un papel protagonista durante esta noche estelar. Pero esto no es todo, sino que en las próximas semanas se irán confirmando muchas más sorpresas que no dejarán indiferente a nadie y que convertirán a esta nueva edición de Audi Golf Night by Mahou & Lopesan en una de las más épicas.

Sin duda, la 14º edición de Audi Golf Night by Mahou & Lopesan será una experiencia cósmica a la altura de las expectativas, gracias a sus patrocinadores y colaboradores más tradicionales, a las nuevas incorporaciones y a todos aquellos que lo hacen posible. Los interesados en asistir a la noche más esperada del verano deben estar atentos porque muy pronto se abrirá el plazo de preinscripción para adquirir las entradas. Sigue todas las novedades de la fiesta más esperada del verano a través de sus redes sociales y su página web.

Temas

Audi

Golf