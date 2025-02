«El turismo es cíclico: este es el momento de modernizar y prepararnos para el futuro»

Jueves, 27 de febrero 2025, 08:49 Compartir

Princess Hotels & Resorts es una de las cadenas hoteleras más importantes de Canarias, con 5.000 habitaciones en las islas y 11.000 en todo el mundo. Con motivo de la reciente remodelación del Princess Taurito, aprovechamos la visita de D. Robert Cabrera a Gran Canaria para conversar con él sobre turismo y la evolución de la cadena.

Canarias es un mercado clave para ustedes. ¿Cómo valora el presente y el futuro de Princess Hotels & Resorts en el archipiélago?

Canarias es un destino estratégico para nosotros. Siempre he dicho que, a largo plazo, es uno de los destinos más seguros. Cuenta con la ventaja de ser un destino de 12 meses, a diferencia de otras zonas del Mediterráneo. Aquí los inviernos son más beneficiosos, pero los veranos requieren competir con muchas otras ofertas turísticas. Actualmente, estamos en un proceso de reposicionamiento de todos nuestros productos para seguir siendo competitivos frente a destinos emergentes que están ganando fuerza.

En Canarias contamos con un fuerte posicionamiento, situándonos entre las seis cadenas hoteleras más importantes, con 5.000 habitaciones en el archipiélago. También hemos crecido en el Caribe, donde recientemente hemos inaugurado dos hoteles en Jamaica, un destino nuevo para nosotros. Además, tenemos presencia en Barcelona con dos hoteles urbanos.

El turismo ha atravesado momentos complicados en los últimos años, desde la pandemia hasta la incertidumbre económica actual. Además, han surgido críticas sobre la masificación en algunos destinos. ¿Cómo valora esta situación?

Es cierto que han surgido voces críticas, aunque creo que el problema no es solo la masificación, sino también la conducta de ciertos turistas y el impacto del alquiler vacacional en el acceso a la vivienda. Hay una crispación en algunos destinos, pero no podemos olvidar que vivimos del turismo. No solo los hoteles, sino toda la economía que se genera a su alrededor. Por eso, es fundamental apostar por un turismo responsable. Las reformas que estamos llevando a cabo, al igual que la competencia, buscan elevar la calidad del servicio, atraer a un cliente con mayor poder adquisitivo y, en consecuencia, un turismo más sostenible.

¿Cuál es la propuesta diferenciadora de Princess Hotels & Resorts respecto a la competencia?

Nuestros hoteles en España son principalmente de cuatro estrellas, aunque nos gusta destacar que ofrecemos un estándar superior dentro de esta categoría. Nuestro punto fuerte es la relación calidad-precio. Todas las reformas que realizamos están enfocadas en mejorar la calidad de los servicios, con especial atención a la gastronomía y la modernización de las instalaciones, creando espacios más acogedores, funcionales y diseñados para mejorar la experiencia vacacional de nuestros clientes.

En referencia a Princess Taurito, que presentan mañana tras su remodelación, ¿qué novedades ofrece este hotel?

A diferencia de cómo estaba concebido el hotel antes de la reforma, hemos querido abrir todos los espacios hacia el exterior. Somos conscientes de que nuestros huéspedes vienen a nuestras islas a disfrutar del maravilloso clima que aquí tenemos, es por ello que dentro de la reforma hemos potenciado mucho las terrazas de nuestros bares y restaurantes, ampliando las mismas al máximo, como claro ejemplo, lo que antes era una discoteca interna cerrada a pasado a ser ahora una terraza exterior donde los clientes disfrutan de los diversos espectáculos programados.

Hemos implementado el servicio «Esencia», una categoría Premium dentro del hotel que proporciona un nivel superior de experiencia para el cliente que busca exclusividad. Incluye check-in privado, un restaurante exclusivo, habitaciones mejoradas, servicios personalizados y zonas reservadas en la piscina, entre otros beneficios.

La gastronomía siempre ha sido una de nuestras prioridades y, con las reformas, hemos apostado por acercar la cocina al cliente. Hemos evolucionado el concepto de «show cooking», situando a los cocineros en los buffets para interactuar directamente con los clientes.

En cuanto al perfil de los turistas que visitan Canarias y, en particular, los hoteles de Princess, ¿cuáles son sus principales mercados?

El mercado británico es el más fuerte, representando aproximadamente el 35% de nuestra clientela. Le siguen el mercado alemán y el nórdico, aunque la demanda varía según la isla y el establecimiento.

Mencionaba antes la importancia de la calidad. ¿Ha impactado esto en la generación de empleo?

Sin duda. La mejora en la calidad de nuestros servicios ha llevado aparejado un incremento del 12% en la plantilla del hotel. Dependiendo de la ocupación y la temporada, esto se traduce en entre 27 y 30 trabajadores adicionales. Pero más allá de las cifras, lo importante es que estas reformas han permitido generar empleo estable y cualificado, algo fundamental en un sector donde la retención de talento es un reto. Además, hemos reforzado nuestra apuesta por la formación continua de los empleados, asegurando que el nivel de servicio esté a la altura de la nueva oferta que estamos implementando. En un momento en el que el sector turístico enfrenta dificultades para encontrar personal cualificado, creemos que mejorar las condiciones y la capacitación es clave para atraer y fidelizar talento.

Usted tomó el relevo de su padre en la empresa. ¿Cómo ha sido esa transición y qué papel juega la nueva generación en la compañía?

Mi padre fundó la compañía en 1969 y nos dejó en 2021. Mis dos hermanas y yo estamos plenamente involucrados en la dirección de la empresa, manteniendo sus valores y filosofía. Además, la nueva generación ya está formándose en el sector hotelero para garantizar la continuidad del proyecto.

Para terminar, ¿cuáles son las perspectivas para este año y los próximos?

Estamos atravesando un periodo muy positivo. Tras la pandemia, el sector ha demostrado una gran capacidad de recuperación, y los últimos dos años han sido especialmente buenos en términos de ocupación y producción. La previsión para 2025 sigue siendo optimista, aunque esperamos un crecimiento más moderado en comparación con los años anteriores, marcados por una demanda contenida que se reactivó con fuerza.

Sin embargo, somos conscientes de que el turismo es un sector cíclico y que estas fases de bonanza no son eternas. Precisamente por eso, creemos que ahora es el momento de consolidar nuestra posición y prepararnos para posibles fluctuaciones. Modernizar la planta hotelera, mejorar la oferta de servicios y garantizar un alto nivel de calidad son estrategias clave para mantenernos competitivos frente a otros destinos con costes operativos más bajos.

Además, seguimos atentos a los cambios en las preferencias de los viajeros, que buscan cada vez más experiencias diferenciadas, sostenibilidad y un alto nivel de personalización. Adaptarnos a estas nuevas demandas es fundamental para asegurar nuestro crecimiento y liderazgo en el sector a largo plazo.

