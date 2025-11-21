Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Una tienda de Zara en Madrid. EP

Trabajadores de Inditex reclamarán en el 'Black Friday' parte de los beneficios

Los sindicatos convocan movilizaciones en varios países europeos, entre ellos España

C. P. S.

Madrid

Viernes, 21 de noviembre 2025, 15:49

Los trabajadores de Inditex quieren participar de los elevados beneficios económicos que acumula el grupo textil y se movilizarán para exigirlo. Las organizaciones sindicales que integran el Comité de Empresa Europeo (CEE) del Grupo Inditex han convocado movilizaciones simultáneas en varios países europeos, entre ellos España, el próximo viernes, coincidiendo con la campaña del 'Black Friday', para ello.

Según informó este viernes CC OO en un comunicado, la iniciativa se llevará a cabo de forma coordinada en Alemania, Italia, Bélgica, Portugal, Luxemburgo, Francia y España, donde los representantes de las plantillas reclamarán «un reconocimiento» al esfuerzo de los trabajadores que «contribuyen» también a los «muy buenos resultados económicos» de la compañía.

«Las personas trabajadoras del grupo consideran necesaria, y de ello nos venimos haciendo eco durante los años de existencia de este Comité, una fórmula de participación extraordinaria en los beneficios económicos de Inditex, como gesto de reconocimiento de la corresponsabilidad en el esfuerzo y el desarrollo del trabajo y en la consecución de los objetivos de la compañía año tras año», ha destacado el sindicato.

Los sindicatos han afirmado que esta demanda se ha planteado en reiteradas ocasiones en las reuniones del CEE, sin que hasta el momento se haya alcanzado un acuerdo con la dirección empresarial en torno al reparto de beneficios. A pesar de haber logrado algunas declaraciones conjuntas en otros ámbitos laborales, consideran que este punto sigue siendo una «asignatura pendiente» para la multinacional.

Tras agotar otras vías de diálogo, como el envío de cartas y planteamientos formales en las reuniones europeas, las organizaciones sindicales han decidido convocar concentraciones el próximo viernes a las 12.00 horas -excepto en Portugal, donde se realizarán a las 11.00 horas- en las siguientes ciudades: Madrid y Barcelona (España), Bruxelles (Bélgica), Luxembourg Ville (Luxemburgo), Lisboa y Viana do Castelo (Portugal), París (Francia), Roma, Milán y Palermo (Italia), así como Constanza, Stuttgart y Múnich (Alemania).

