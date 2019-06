«¡Y es que no hay nada como volver a reencontrarse con los tuyos en un auténtico paraíso!»

«Escribiremos en Hard Rock Hotel Tenerife la canción que nos acompañará toda la vida»

La celebración la hemos preparado por todo lo alto como auténticas estrellas del rock, dejándonos asesorar por la creatividad del personal de ​Hard Rock Hotel Tenerife​. Desde la decoración y las flores de la ceremonia hasta la canción con la que bailaremos por primera vez como marido y mujer, que no podía ser otra que I Just Can’t Stop Loving You de Michael Jackson. Laura, se arreglará en la lujosa suite en la que nos alojaremos después del banquete y no podía ser mejor escenario ​para prepararse para la ceremonia. Y es que...¡Todo puede pasar en Hard Rock Hotel Tenerife!