Imagen del nuevo sabor de turrón que ha sacado al mercado Tirma. C7

Tirma vuelve a innovar y saca al mercado un nuevo sabor para sus ambrosías

Con motivo de las fechas navideñas, la marca canaria lanza al público su nuevo sabor a Turrón

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Martes, 18 de noviembre 2025, 14:12

Comenta

La marca canaria de chocolatinas Tirma ha sacado al mercado su nuevo producto de ambrosías con sabor a Turrón. En colaboración con HiperDino, ha lanzado este producto que se comercializará únicamente en las tiendas HiperDino y para lo que se ha lanzado 30.240 unidades.

Con la ambrosía Tirma Turrón, ambos grupos empresariales canarios quieren hacer un guiño a las fiestas navideñas acercando al cliente un sabor típico de estas fechas como es el de Turrón.

Este producto, que saldrá al mercado en un formato de 14 unidades, bajo el claim «El Reencuentro más dulce del año» cuenta con ingredientes de excelente calidad y con dos claros protagonistas que acaparan todo su sabor, como es el chocolate blanco y la almendra.

«HiperDino ha querido abanderar el lanzamiento de este producto, no solo por el reconocimiento a una marca e industria canaria señera como es Tirma, sino también porque creemos que añade valor a la variedad de productos que nos encontramos en estas fechas en tienda. El canario y los turistas que en estas fechas visitan las islas, quieren seguir disfrutando de un producto que ya forma parte de nuestra lista de la compra de manera sistemática y rutinaria, y hacerlo ahora, en estos días, con sabor a Navidad, es brindarles la posibilidad de no renunciar a un producto típico nuestro pero adaptado a los aromas navideños», ha indicado Alvaro Fernández Fournier, director del departamento de Comercial de HiperDino.

El por qué tanto Tirma como HiperDino han elegido este sabor, «la respuesta la ofrece el propio producto. Los amantes del chocolate y la tradición del turrón hacen la combinación perfecta, para seguir manteniendo un producto de calidad y con un sabor diferente, sútil y agradable para acompañarnos en estas fechas», señala Fernández Fournier.

