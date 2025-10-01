Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El presidente de Telefónica, Marc Murtra, interviene en Desayunos del Ateneo. EP

Telefónica apunta a las fusiones locales antes de dar el salto a las consolidaciones europeas

El presidente Marc Murtra evita hablar de la compra de Vodafone España pero reitera la necesidad de crear «titanes tecnológicos europeos» para plantar cara a EE UU y China

Edurne Martínez

Edurne Martínez

Madrid

Miércoles, 1 de octubre 2025, 09:33

Estados Unidos cuenta con tres empresas de telecomunicaciones. China otros tres. Brasil otros tres. Sin embargo, Europa tiene 41 operadoras. Esta situación permite que los ... clientes tengan un servicio a muy bajo precio por el exceso de oferta, pero que ha llevado a la fragmentación y la falta de titanes tecnológicos europeos, según consideró el presidente de Telefónica, Marc Murtra, durante la conversación del Ateneo este miércoles en Madrid.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Buscan en el mar a Layonel Ramírez tras intentar recuperar su moto náutica en San Bartolomé de Tirajana
  2. 2 Una joven de 20 años muere atropellada por el tranvía en la capital tinerfeña
  3. 3 Indemnizan con 34.000 euros a una mujer inocente tras pasar más de dos años en la cárcel en Las Palmas de Gran Canaria
  4. 4 La Aemet mantiene la calma en Canarias antes del golpe de los 34 grados
  5. 5 Â«Es posible que durante las obras del Gran Canaria la UD deba jugar en otro estadioÂ»
  6. 6 Trabajadores sin permiso de residencia ni contrato en el Centro de Pastoral de Las Palmas
  7. 7 El nuevo pabellón de Infecar, un hito arquitectónico y una referencia internacional para ferias y congresos
  8. 8 Gustavo Suárez, policía local de Agaete: «Llevo más de un año sufriendo una caza de brujas»
  9. 9 Segunda quiebra en 24 horas: Braathens, con rutas a Suecia, cesa sus vuelos por falta de liquidez
  10. 10 Ciuca, con Peña y Reyes a la cabeza, se suma al proyecto de Primero Canarias

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Telefónica apunta a las fusiones locales antes de dar el salto a las consolidaciones europeas

Telefónica apunta a las fusiones locales antes de dar el salto a las consolidaciones europeas