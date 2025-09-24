Telefónica amplía su oferta de formación corporativa con la mejora de su plataforma Integra dentro de la misma plataforma hasta diez metodologías formativas disruptivas que mejoran la experiencia del usuario

Telefónica Educación Digital ha mejorado su oferta para la formación corporativa con la puesta en marcha de Telefónica Learning Management, una plataforma que pone a disposición de los profesionales las mejores metodologías aplicadas a la formación. A través de una única solución; se recoge todo el proceso de aprendizaje de principio a fin para los empleados de una empresa de cualquier tamaño.

TLM es el resultado de combinar la experiencia de 25 años en formación de Telefónica Educación Digital con el desarrollo de una plataforma de aprendizaje focalizada en la experiencia del usuario LXP -Learning Experience Platform- y un software de gestión del aprendizaje o LMS -Learning Management System-.

Esta combinación permite que las compañías puedan gestionar todo tipo de cursos, incluidos los que sean bonificables por FUNDAE -Fundación Estatal para la Formación en Empleo-; gestionando las inscripciones; o evaluar y certificar a sus usuarios de una forma más eficiente y menos costosa.

Para la plantilla supone acceder a una formación disruptiva las 24 horas del día, 7 días a la semana, con hasta 10 metodologías distintas, que incluyen: aprendizaje basado en proyectos, microlearning, aprendizaje práctico, role playing, gamificación, entornos virtuales, aprendizaje colaborativo, estudio de casos prácticos, storytelling educativo o metodologías de aula invertida -la teoría se estudia previamente a la clase síncrona dónde posteriormente se llevan a cabo las actividades prácticas relacionadas con la formación, como por ejemplo, debates o ejercicios prácticos-.

Rosalía O'Donnell, CEO de Telefónica Educación Digital, señala: «La formación tiene que evolucionar continuamente porque la tecnología está haciendo que todo cambie rápidamente. Pero además el aprendizaje tiene que ser efectivo y calar en la persona que se está formando, no basta con pasar de pantalla en pantalla sin más, cuando se trata de adquirir habilidades. Por eso, hemos estado estos dos últimos años trabajando en una plataforma formativa que ofrece una experiencia de aprendizaje amena y personalizada, sin límites, con una interfaz intuitiva y fácil de gestionar para ayudar a adquirir las habilidades necesarias».

Entre los beneficios técnicos de esta plataforma, destacan que es 100% modular, lo que la hace flexible para adaptarse a cada cliente; que cuenta con una interfaz totalmente personalizable y alineada con la identidad de la compañía y sus objetivos; con cuadros de mando que muestran los datos de forma visual y a un solo clic; una política de seguridad con los más altos estándares y protocolos de ciberseguridad y que incorpora la Inteligencia Artificial integrada en varios puntos, siempre con el objetivo de facilitar la vida a los gestores, administradores y usuarios de la plataforma.

Telefónica Learning Management cuenta además con los últimos desarrollos en IA. Por ejemplo, se utiliza como un asistente o mentor para los alumnos, para buscar cursos y obtener recomendaciones. También se puede aplicar para valorar y analizar los datos de la propia plataforma, así como la incorporación de mejoras en los itinerarios propuestos para los planes de carrera.

Asimismo, los alumnos podrán contar con avatares generados por IA para practicar role plays en situaciones reales, dando feedback a continuación al alumno con el objetivo de mejorar sus capacidades. También se utiliza en metodologías de social learning para aprender en equipo para compartir experiencias a través de canales de mensajería, como WhatsApp, o a través de los foros integrados en la plataforma.

Además, TLM es multilingüe, no tiene límite de usuarios, posibilita la automatización de procesos clave como la inscripción o la convalidación, es accesible y se integra con otras aplicaciones o proveedores de contenidos del mercado.

Telefónica Learning Management ya está siendo utilizada, entre otros, por la fuerza comercial de Telefónica Empresas, que cuenta con unos 14.000 profesionales, así como por clientes del sector privado y la administración pública.

