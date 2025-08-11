SPAR Gran Canaria renueva la certificación ISO 27001 en seguridad de la información hasta 2027 La certificación acredita que la cadena protege los datos personales de sus clientes, empleados y proveedores, así como la información crítica de negocio y operativa financiera

Lunes, 11 de agosto 2025, 14:26 Compartir

SPAR Gran Canaria, a través de su matriz CENCOSU, ha renovado la certificación ISO 27001 de seguridad de la información hasta 2027, que acredita la capacidad para ejecutar buenas prácticas, minimizando riesgos y protegiendo la confidencialidad de los datos de los que dispone.

Este reconocimiento responde al compromiso por parte de la organización de garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos, tanto de clientes como de empleados.

La implantación del Sistema de Gestión de la Información (SGSI) comenzó en 2019 y alcanzó su primera certificación en 2022. Ahora, en 2025, SPAR Gran Canaria ha logrado con éxito la transición a la versión más reciente de la norma, consolidando un sistema en constante evolución.

Ampliar

La certificación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información acredita que SPAR Gran Canaria protege los datos personales de sus clientes, empleados y proveedores, así como la información crítica de negocio y operativa financiera. Un proceso de creación en el que se han visto involucrados todos los departamentos, contando con el apoyo absoluto por parte de la dirección.

A pesar de los desafíos enfrentados por la integración de múltiples departamentos, actualización de políticas y sistemas y adaptación a los nuevos controles de la versión 2022 de la norma, esta medalla no solo avala las políticas de seguridad, sino que mejora la resiliencia ante ciberamenazas.

Un hito que se enmarca en la estrategia de transformación digital de la cadena de supermercados en la isla, que en los últimos años ha reforzado sus capacidades gracias también a sus auditorías anuales de seguimiento y renovación.

La capacidad de respuesta y adaptación a un entorno digital cambiante sigue siendo una prioridad para la empresa, que continúa marcando el camino en el sector con un modelo de gestión alineado con los mejores procedimientos internacionales.

Así, SPAR Gran Canaria se posiciona como referente en buenas prácticas de seguridad y prevé avanzar en nuevas certificaciones, como la relativa a la directiva europea NIS2 sobre ciberseguridad. Además, la gestión responsable de la información se integra de forma natural en la estrategia de sostenibilidad y responsabilidad social corporativa de la compañía, al asegurar el uso ético y seguro de los datos.

Sobre SPAR Gran Canaria

SPAR Gran Canaria es la única cadena de supermercados de capital 100% canario presente en los 21 municipios de la isla. En un total de 201 establecimientos y a través de su canal de venta online, SPAR Gran Canaria ofrece productos frescos locales de máxima calidad. La cadena se mantiene como líder en ventas en la categoría de frutas y verduras y como empresa de alimentación de referencia tanto por su servicio cercano, como por su calidad y trato personalizado.