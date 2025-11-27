SPAR Arguineguín reabre sus puertas tras modernizar sus instalaciones La sala de ventas crece hasta los 1.030 metros cuadrados distribuidos en dos plantas

SPAR Gran Canaria ha reabierto su supermercado SPAR Arguineguín, tras finalizar un proceso de modernización que pone el foco en facilitar una experiencia de compra más cómoda, sostenible y adaptada a las necesidades actuales de los clientes.

La intervención realizada en el establecimiento ha permitido unificar y hacer más visibles todas las secciones, incorporando un diseño más actual y acogedor. Este nuevo concepto permite una mejor circulación por la tienda y ofrece al cliente un entorno más intuitivo y agradable.

La sala de ventas alcanza ahora los 1.030 metros cuadrados distribuidos en dos plantas, tras una ampliación de 50 metros cuadrados en la zona conocida como 'mundo chuche'. Esta mejora se ha complementado con una reorganización general de espacios y una ampliación del surtido disponible en libre servicio, manteniendo la atención personalizada característica de SPAR Gran Canaria.

En materia de sostenibilidad, el supermercado ha incorporado iluminación 100 % LED y el cierre de los murales de frío, medidas con las que se pretende reducir notablemente el consumo energético. A través de estas iniciativas se refuerza el compromiso de la cadena de supermercados con una gestión responsable y orientada a la eficiencia. Todas estas acciones, además, se integran en la estrategia de sostenibilidad que la compañía ha ido implementando de forma progresiva en sus establecimientos.

El supermercado mantiene su horario habitual, de lunes a domingo, de 8:00 a 22:00 horas, y conserva la misma plantilla, garantizando así la continuidad del equipo profesional que atiende a los clientes desde su apertura.

Para celebrar la reapertura, SPAR Arguineguín activará una campaña promocional especial con descuentos en productos de la cesta de la compra que, dadas las fechas en las que nos encontramos, se enlazará con una campaña de Navidad para los clientes del municipio.

La renovación del SPAR Arguineguín reafirma el compromiso de la cadena de supermercados con el comercio de proximidad, la modernización de sus instalaciones y la mejora permanente del servicio que presta a las familias de Mogán.

Sobre SPAR Gran Canaria

SPAR Gran Canaria es la única cadena de supermercados de capital 100% canario presente en los 21 municipios de la isla. En un total de 201 establecimientos y a través de su canal de venta online, SPAR Gran Canaria ofrece productos frescos locales de máxima calidad. La cadena se mantiene como líder en ventas en la categoría de frutas y verduras y como empresa de alimentación de referencia tanto por su servicio cercano, como por su calidad y trato personalizado.

