El director ejecutivo del grupo, Michael O'Leary, habla durante una rueda de prensa en Bruselas EFE

Ryanair recortará casi un millón de vuelos en España para el próximo invierno

El CEO de la compañía confía en que la Justicia revoque la multa de Consumo por el equipaje de mano

C. P. S.

C. P. S.

Miércoles, 27 de agosto 2025, 12:46

Casi un millón de plazas menos en aeropuertos regionales de España para el próximo invierno. Esta es la respuesta de Ryanair a la subida de ... tasas aeroportuarias anunciada recientemente por Aena hace unas semanas. La aerolínea low cost ha adoptado esta decisión ante la «indiferencia» del Gobierno español que está permitiendo que la infraestructura regional «se deteriore y esté infrautilizada». En declaraciones a Europa Press, el consejero delegado de la compañía, Eddie Wilson, confirmó esta decisión. «Vamos a invertir donde podamos obtener un retorno», aseguró.

