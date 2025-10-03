Los plataneros de Canarias exigen transparencia sobre el pacto agrícola de España con Ecuador España importó casi 40.000 toneladas de banana ecuatoriana en 2023, por un valor de 37,4 millones de dólares

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 3 de octubre 2025, 18:02 Comenta Compartir

El sector platanero de Canarias ha reclamado al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación la publicación íntegra y detallada del Memorando de Entendimiento (MoU) suscrito con Ecuador, así como un calendario de ejecución y una aclaración pública sobre su alcance real. La petición llega tras la sorpresa y la decepción que generó entre los productores la noticia del acuerdo, que podría traducirse en ventajas competitivas para la banana importada, el principal rival del Plátano de Canarias, según un comunicado de la Asociación de Organizaciones de Productores de Plátanos de Canarias (Asprocan).

Los agricultores isleños temen que la cooperación anunciada por el ministro Luis Planas se convierta en un impulso a la producción ecuatoriana, especialmente después de que el propio titular de Agricultura destacara el «gran potencial» del país andino para incrementar su oferta agroalimentaria. Una expansión de esa magnitud, advierten, podría tener efectos negativos en la comercialización del producto nacional, sujeto a exigencias sociales, laborales y ambientales mucho más estrictas que las que se aplican en terceros países.

Desde Canarias reclaman que cualquier colaboración quede condicionada al cumplimiento equivalente de las normas europeas y que se incluya una cláusula expresa que evite la distorsión de la competencia. También piden que se haga público todo el contenido del acuerdo y sus anexos técnicos, así como que se constituya un grupo de trabajo con participación del sector encargado de evaluar periódicamente el impacto en precios, volúmenes y condiciones de mercado.

«No cuestionamos la cooperación internacional, pero necesitamos que cualquier apoyo de nuestro Gobierno no se traduzca en nuevas ventajas competitivas para la banana importada frente a una producción europea que asume costes y obligaciones mucho más exigentes», subrayan los productores.

El propio Ministerio ha confirmado que el Memorando incluye cooperación técnica, desarrollo de seguros agrarios y sistemas de gestión de riesgos, intercambio de conocimientos en producción y certificación ecológica, además de medidas para el uso sostenible de recursos naturales y el fomento del asociacionismo.

En paralelo, el sector recuerda que los datos de comercio exterior reflejan ya la presión que ejercen las bananas latinoamericanas en el mercado comunitario. España importó en 2023 casi 40.000 toneladas de banana ecuatoriana, valoradas en 37,4 millones de dólares, mientras que Ecuador se consolidó en 2024 como primer proveedor de la Unión Europea con 1,66 millones de toneladas, lo que supuso el 28 % de la oferta total. Además, los precios de entrada se mantienen en niveles históricamente bajos, con 0,69 €/kg en el caso de Ecuador, frente a costes mucho mayores para el Plátano de Canarias.

Ante esta situación, los productores insisten en que la cooperación internacional no debe servir para debilitar al sector europeo, sino para construir un marco de igualdad de condiciones que garantice la sostenibilidad y la competencia leal.

Temas

Asprocan