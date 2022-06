Philip Morris se está posicionando en la primera línea de la tecnología, ciencia e innovación

Jueves, 16 junio 2022, 17:32

El director de sostenibilidad de Philip Morris International, Miguel Coleta, ha participado en Málaga este jueves en el Digital Enterprise Show 2022, el evento líder de transformación digital empresarial, para presentar los principales datos de la tercera edición del Informe Integrado de la compañía. Un documento que recoge tanto la evolución de la compañía en el marco ambiental, social y de gobernanza (ESG, por sus siglas en inglés), así como información detallada sobre la visión estratégica, el rendimiento y el modelo de creación de valor de la compañía.

Según ha destacado Coleta durante su intervención, este informe no solo refeja los avances para la consecución de los objetivos de sostenibilidad de la compañía, también ofrece una actualización sobre su transformación con el objetivo de acelerar el fin de los cigarrillos, ya que la sostenibilidad y el rendimiento empresarial están completamente interrelacionados y se refuerzan mutuamente.

Coleta ha expuesto en Málaga que Philip Morris International debe convertirse en un proveedor de alternativas eficaces para aquellos fumadores adultos que no abandonan el hábito de fumar y, para conseguirlo, se están posicionando en la primera línea de la tecnología, la ciencia y la innovación centrada en el consumidor, ampliando su negocio más allá del tabaco y la nicotina, en áreas relacionadas con el bienestar y la salud, con el objetivo de tener un impacto neto positivo en la sociedad a largo plazo.

Un nuevo enfoque de PMI en materia de sostenibilidad

El informe presenta, de manera sólida y comparable, los datos sobre la evolución en materia de ESG, incluyendo los relativos a la transformación de la compañía, con el objetivo de dar visibilidad y transparencia sobre el futuro sin humo hacia el que está trabajando.

Tras una evaluación sobre la relevancia de la sostenibilidad de la compañía en 2021, PMI ha rediseñado su marco de ESG, reconociendo dos áreas temáticas distintas: las relacionadas con los productos de PMI y las relacionadas con las operaciones empresariales. Esta distinción conforma la base del nuevo enfoque de PMI en materia de sostenibilidad, que consiste en ocho estrategias claras: cuatro de ellas destinadas a abordar el impacto de los productos de PMI -dentro de las que se encuentran: acelerar el fin de los cigarrillos, incrementar los beneficios de los productos sin humo, buscar el impacto positivo en salud y reducir los residuos post-consumo- y las otras cuatro, destinadas a abordar el impacto operativo de la compañía -donde se encuentran: el fomento de un entorno laboral inclusivo, la mejora de la calidad de vida de los empleados de la cadena de suministro de la compañía, abordar el cambio climático y la conservación de la naturaleza-.

Consecuentemente, la hoja de ruta de Philip Morris International para 2025 ha sido renovada y, ahora, consta de 11 objetivos divididos en esas 8 estrategias que explican claramente los impactos sociales y medioambientales que PMI pretende conseguir. Además, la compañía ha introducido 19 KPIs concretos para mostrar con total transparencia cómo la compañía evalúa el progreso, haciendo que su avance sea cuantificable y verificable, y vinculando su progreso con la compensación a largo plazo de sus directivos.

Aspectos destacados de los resultados en materia de ESG

Coleta ha puesto de manifiesto que el progreso no se puede detener y su propósito como compañía es dejar los cigarrillos atrás. No obstante, insiste en la importancia de escuchar y de dialogar en el marco científico que caracteriza esta transformación que Philip Morris está liderando en el sector y, tal y como ha aseverado su director de sostenibilidad, «el pasado no se puede cambiar, pero podemos actúar sobre el presente para mejorar el futuro, con ayuda de la ciencia».

Coleta ha asegurado que su objetivo como compañía «es que, para 2025, las alternativas sin humo representen el 50% de los ingresos totales de Philip Morris International» y, para conseguirlo, ya han invertido en investigación más de nueve mil millones de dólares, de los que más de medio millón se ha desembolsado en 2021. Una inversión que, tal y como refleja el informe, supone un 14% más que el año anterior.

En línea con esta nueva hoja de ruta, el Informe Integrado refleja que, a cierre de 2021, ya hay 21,7 millones de usuarios adultos de productos sin humo, de los cuales, 15 millones se han cambiado definitivamente a estas alternativas y han dejado de fumar. Estos datos, permiten que el 29,1% de los ingresos netos de Philip Morris International procedan de productos sin humo, presentes en 71 mercados a nivel mundial, mientras que en 2020 esta cifra era del 23,8%.

Bajo la premisa de colocar la sostenibilidad en el centro de la estrategia de la compañía, en cuanto al impacto operativo en materia de diversidad y liderazgo femenino en 2021, el 39,7% de puestos directivos son ocupados por mujeres, alcanzando el objetivo del 42% para 2022 ya en el primer cuatrimestre del año. A su vez, la compañía está realizando avances para lograr la neutralidad neta de carbono en sus operaciones directas en 2025. Según los datos presentados durante el evento, las emisiones de CO2 se han reducido un 18% y las emisiones de las operaciones directas han caído un 33% con respecto a 2019, momento en que se iniciaron las mediciones. Además, ha recordado que «la totalidad del tabaco adquirido por Philip Morris Internacional no ha supuesto riesgo de deforestación de bosques primarios ni protegidos», lo que muestra los esfuerzos de la organización para proteger la biodiversidad.