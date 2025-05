Philip Morris dice que oponerse a los nuevos productos de nicotina es como rechazar una vacuna que funciona

Europa Press Las Palmas de Gran Canaria Sábado, 31 de mayo 2025, 12:49 Comenta Compartir

El consejero delegado (CEO) de Philip Morris International (PMI), Jacek Olczak, dice que oponerse a los nuevos productos de nicotina es como rechazar una vacuna que funciona y considera que el mundo se está dividiendo en dos, entre los países que se están abriendo a la innovación y «resolviendo» el problema que genera el tabaquismo, por otros que van a acabar pareciendo «museos», aún con sus calles dominadas por los cigarrillos.

«Tenemos ahora un mundo a dos velocidades. La velocidad de los países que asumen la innovación y que resuelven el problema [del tabaquismo]. Y luego ves otro grupo de países que dicen no, no la quiero, y que apenas logran mejorar sus tasas de tabaquismo. Y esto es muy claro», sentenció en una entrevista en exclusiva concedida a Europa Press con motivo de las jornadas 'Technovation', organizadas por la propia compañía en la ciudad suiza de Neuchâtel.

En el grupo de los países que rechazan los nuevos productos de nicotina citó a Turquía, India, Vietnam, Singapur, Taiwán y algunos países de Latinoamérica como Brasil o Argentina. «Les pasará lo mismo que le pasó a Suecia y a lo que yo llamo la Europa occidental. Suecia ha resuelto su problema con los fumadores«, con una tasa de menos del 5%, »y ya lo ves en los datos de salud«.

«Lo interesante es que la línea que se está dibujando en este caso no es entre países desarrollados, ricos o pobres. La línea es completamente diferente. Y la evidencia cada año es más fuerte y más fuerte. Hay 90 mercados con productos sin combustión y cuando hablas con los consumidores se sienten mejor que fumando. Y van hablando entre ellos, tanto en cada país como usando las redes sociales«, incidió.

Olczak puso como ejemplo el caso de Japón, donde los consumidores han comenzado a adoptar masivamente estos nuevos productos, generando incluso testimonios de usuarios que afirman: «IQOS cambió mi vida». Así, comparó la adopción de estos productos con la evolución tecnológica, señalando que «al principio pocos los usan, pero luego se vuelven indispensables», similar a lo ocurrido con los teléfonos móviles.

No facilitar una vacuna que funciona

En su opinión, en un mundo como el actual «no se puede esconder la información» y pronosticó que más pronto que tarde los fumadores comenzarán a cuestionar a los gobiernos sobre por qué no facilitaron antes estas alternativas. «¿Cómo se sentiría si el gobierno dijera?: Oh, ¿saben qué?, tenemos una vacuna pero no se la vamos a dar. ¿Cómo sentaría eso? Bueno, pues es lo mismo», defendió.

«Empezarán a recibir cartas preguntando: ¿desde cuándo, querido gobierno, usted sabía que hay mejores alternativas para fumar? ¿Y qué hizo usted con respecto a eso? Es una pregunta muy inconveniente, porque luego usted tendrá que decir a sus ciudadanos que limitó sus alternativas porque estaba pretendiendo que la ciencia no existe«, apuntó.

Al respecto, continuó, «la gente ve lo que está sucediendo en los Estados Unidos, en Suecia, Italia o Japón». «Si no van, leen sobre todo esto. No se puede esconder. No estamos en el siglo XVIII, sino en el siglo XXI», remarcó.

Olczak, además, detalló que las ventas de IQOS superan actualmente a las de Marlboro en todo el planeta: «IQOS es el nuevo Marlboro». Y, por ello, destacó que la transformación de Philip Morris no es «un diseño de ventanas, sino un cambio real« hacia productos que resuelven problemas para los consumidores adultos.

