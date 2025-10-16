Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El muerto en el choque contra una guagua en Juan Grande es un expolicía condenado por narcotráfico

La patronal europea de fabricantes de coches alerta de una posible escasez de chips

La intervención del Gobierno de Países Bajos de una firma china de semiconductores pone en riesgo el suministro en la industria de la automoción

José A. González

José A. González

Jueves, 16 de octubre 2025, 15:35

Comenta

Se enciende una nueva alerta en la industria de la automoción. La responsable es Nexperia, una firma de origen chino con sede en Nijmegen (Países ... Bajos). No fabrica móviles ni vehículos; su actividad se centra en la producción de chips, presentes en una amplia gama de dispositivos electrónicos.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere una persona en un choque entre un coche y una guagua en la GC-500, a la altura de Juan Grande
  2. 2 El enfado de Teodoro Sosa en la fiesta de Montaña de Gáldar que consiguió el aplauso de los vecinos
  3. 3 Estafa de las santeras en Gran Canaria: «Me pidieron que les pagara una villa en el sur y un billete a Estados Unidos»
  4. 4 Uno de los barrios con las viviendas más rentables de España está en Las Palmas de Gran Canaria
  5. 5 La Aemet publica una imagen que deja claro lo que impactará en Canarias en cuestión de horas
  6. 6 Canarias se prepara para el cruce de borrascas y la Aemet sentencia el fin de semana
  7. 7 El sureste limpia de invernaderos 61 hectáreas más y busca nuevas parcelas
  8. 8 Así fue la detención del histórico narcotraficante El Guaca en Las Palmas de Gran Canaria
  9. 9 Guanarteme levanta otra barricada
  10. 10 El muerto en el choque contra una guagua en Juan Grande es un expolicía condenado por narcotráfico

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 La patronal europea de fabricantes de coches alerta de una posible escasez de chips

La patronal europea de fabricantes de coches alerta de una posible escasez de chips