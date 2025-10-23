Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El CEO de MasOrange, Meinrad Spenger. EFE

Orange confirma que la compra del 50% de MasOrange en España no afectaría al dividendo

La compañía fruto de la fusión de Orange y MásMóvil ha elevado un 3,7% su facturación hasta septiembre, mientras que la del grupo se estanca

Edurne Martínez
José A. González

Edurne Martínez y José A. González

Madrid

Jueves, 23 de octubre 2025, 12:29

Comenta

«Confiamos en poder llevar a cabo la posible adquisición de MasOrange sin afectar a la rentabilidad para el accionista». La frase del director financiero ... del grupo Orange, Laurent Martínez, en la conferencia de analistas de este jueves confirma la insistencia del grupo por hacerse por la filial española fruto de la fusión de Orange y MásMóvil en marzo de 2024. En su intervención, Martínez aseguró que la compañía puede asumir la compra del 50% que no posee de MasOrange -además de mencionar también la adquisición de Altice, matriz de SFR, el segundo operador francés- sin tocar el dividendo.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Así fue el robo de extrema violencia en Triana: atados, agredidos y a punto de morir asfixiados
  2. 2 Pega fuego a una casa con la familia dentro tras intentar robarles en Triana: «Nos ha hecho esto un tío y ha subido a por la caja fuerte»
  3. 3 Detenido por matar de un golpe a Millu, una gata callejera muy querida por vecinos de Mogán
  4. 4 La Aemet despeja las dudas sobre el fin de semana en Canarias y la conclusión es clara
  5. 5 Una exempleada del Puerto víctima de acoso laboral por sentencia firme exige a Beatriz Calzada que actúe
  6. 6 Colas mañaneras a las puertas del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria: el 40% de los ciudadanos realiza sus gestiones sin cita
  7. 7 El tropiezo del sendero de Las Coloradas al Confital por 60 metros de ladera
  8. 8 Encuentran a Yuleidi, desaparecida en Las Palmas de Gran Canaria
  9. 9 Las Palmas de Gran Canaria mira al pasado en su Noche de Finados: castañas, piñas y cólera
  10. 10 El Estadio Insular, testigo de gloria y víctima de olvido

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Orange confirma que la compra del 50% de MasOrange en España no afectaría al dividendo

Orange confirma que la compra del 50% de MasOrange en España no afectaría al dividendo