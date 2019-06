«No estamos ante una recesión sino en un bache»

Tras explicar el origen y consciente de la extrañeza que su optimista mensaje estaba provocando en la audiencia, Tejero detalló los motivos. La analista macro del Banco Santander se centró en la confianza empresarial. Según dijo, su caída se produce solo en el sector de las manufacturas a consecuencia de la guerra comercial y tras haber alcanzado niveles históricos. «No puedes seguir creciendo de manera eterna. En algún momento la mejora debe bajar de velocidad». En cuanto a la confianza empresarial de los servicios aseguró que ya estaba mejorando. «No es un drama. Ha habido un bache, no se puede negar, pero ya lo hemos pasado y ahora las intertrimestrales no están peor, al contrario», dijo rotunda.

De ahí que remarcara su mensaje de que la economía no está ante un cambio de tendencia sino en un cambio de base. «No estamos ante una recesión sino que hemos tenido un bache muy grande. Esto asusta pero la cosa no está tan mal», manifestó.

Mejora de la demanda

Tejero reconoció que la mejoría «se nota poco» aún porque el momento crediticio no es hoy el mismo que antes de la crisis. «La situación del crédito hoy no tiene nada que ver con el de antes de la crisis cuando se daban préstamos «como quien regala piruletas». «La regulación ha cambiado y el empujón que había antes de la crisis ya no está. Ahora la salida del bache es más suave pero también es mas sólida», insistió.

Subida de tipos

En cuanto al bajo nivel de la inflación, Tejero aseguró que no iba a servir de mucho mantener los tipos bajos o reducirlos aún más para generar una subida de precios. Según explicó, la inflación está hoy baja debido en parte a la automatización introducida en las empresas y que ha servido para abaratar costes. «Aunque bajes los tipos da igual. No van a subir los precios», recalcó la analista macro del Santander, quien aseguró que en la actual situación las familias y empresas habían aprovechado para ahorrar y ganar liquidez. En este punto, puso como ejemplo que, según los datos de Contabilidad Nacional, las empresas españolas podrían hoy financiar con caja su inversión y aún así tendrían 40.000 millones de euros. «Estamos dando soluciones de antes a problemas nuevos», dijo. Respecto a los posibles riesgos en el horizonte, Tejero mencionó un brexit duro y la materialización de la guerra comercial. Respecto a la primero, indicó que, de producirse, lastraría un 0,2% el crecimiento del PIB en dos años y en cuanto a lo segundo, consideró que «no sería razonable» que Donald Trump lo acometiera teniendo en cuenta «que tendría más que perder». «Pero como estamos hablando de política no me aventuro a hacer previsiones», agregó.

En el foro intervino también Enrique Tiestos, responsable de C&CB Sales Canarias y que destacó la «oportunidad» que existe ahora de invertir a tipos bajos con hipotecas fijas. «No sé si vamos a tener más oportunidades de aprovechar este nivel que está muy próximo al de 2016», dijo.

El foro fue presentado por el director general de Inforcasa, Matías García Brugos. La bienvenida corrió a cargo de Jafet Hassan Abrante, director comercial de Empresas de Canarias y fue cerrado por Jordi Guasch, responsable de C&CB Sales España, que ofreció la entidad para todas las dudas que pudieran surgir a los empresarios canarios. «Podéis contar con nosotros», manifestó.