Moeve dispara sus beneficios un 126% hasta los 246 millones por el fin del impuesto La energética se beneficia de la caída de la tasa extraordinaria y de los elevados márgenes del refino de enero a septiembre

Jueves, 13 de noviembre 2025

Moeve ha disparado sus beneficios un 126% de enero a septiembre hasta obtener 246 millones de euros impulsado por unos mayores márgenes de refino y la ausencia ya en este ejercicio del impuesto extraordinario con el que el Gobierno gravó a las energéticas en 2023 y 2024, y que impacto en las cuentas del grupo hace un año en más de 240 millones de euros.

El beneficio neto ajustado, que mide específicamente el desempeño de los negocios, fue de 472 millones de euros en el periodo de enero a septiembre, prácticamente en línea con los 477 millones de euros de hace un año, informó la compañía. Por su lado, el resultado bruto de explotación (Ebitda) ajustado de la segunda mayor petrolera española se situó en los 1.192 millones de euros a cierre de septiembre, lo que supone una caída del 19% con respecto a los 1.481 millones de euros de los nueve primeros meses de 2024.

Impulso a la inversión

Por su parte, las inversiones enero a septiembre ascendieron a 757 millones de euros, destinando el 52% de ellas a proyectos de transición energética, como la construcción de la planta de biocombustibles de segunda generación en Huelva, que formará parte del mayor complejo de biocombustibles de segunda generación del sur de Europa.

A cierre de septiembre, la deuda neta se situaba en los 2.328 millones de euros, mostrando una reducción respecto al cierre del primer semestre de este año, gracias a la fuerte generación de caja durante el tercer trimestre. El ratio deuda neta/Ebitda de la compañía era así de 1,7 veces al final del periodo, frente a las 1,9 veces en el primer semestre del año.

El consejero delegado de Moeve, Maarten Wetselaar, destacó que, en este tercer trimestre del año, la cartera diversificada y unos firmes resultados operativos han permitido al grupo mantener un flujo de caja resiliente. «Seguimos comprometidos con nuestra estrategia 'Positive Motion', con especial hincapié en el crecimiento sostenible. Nuestra decisión de asignar más del 50% de las inversiones a la transición energética refleja nuestro enfoque en la asignación de capital y nuestra firme determinación de dar prioridad a iniciativas que impulsen nuestro liderazgo en la transición energética europea. De cara al futuro, seguimos confiando en nuestra capacidad de adaptación, ejecución y creación de valor compartido a largo plazo», añadió al respecto.