A Mercadoría, el outlet de vajilla y cerámica al peso que causa furor en la isla, está en Agüimes La tienda, ubicada en el polígono de Arinaga, convierte excedentes de fábrica en oportunidades para todos los consumidores

A Mercadoria, el mayor outlet de cerámica al peso, de todas las Islas Canarias, se ubica en la Calle Yuca 9 (Polígono de Arinaga). Su horario de lunes a sábado de 10 a 14 y de 16 a 20. En el interior de su mega tienda, la más grande de toda la isla para comprar menaje de hogar, alberga una amplia variedad de artículos de gres y loza que destacan tanto por su calidad como por su precio.

A Mercadoria es un outlet especializado en la venta de vajilla al peso. Su concepto es simple y atractivo: los clientes eligen los productos que desean, los colocan en un carro o cesta, y al llegar a la caja se pesan para determinar el precio final. Este método permite a los clientes adquirir exactamente lo que necesitan sin tener que comprar conjuntos preestablecidos, lo que se traduce en ahorro y flexibilidad.

Un innovador concepto de venta, que ha llegado a la Isla hace apenas un año, que convierte excedentes de fábrica en oportunidades para los consumidores, dándoles una nueva vida a piezas que, de otra forma, quedarían olvidadas.

A Mercadoria ofrece una forma alternativa de comprar cerámica, vendiendo vajillas y otros artículos por peso, sobre todo artículos que están totalmente en tendencia de menaje y decoración. Desde vajillas elegantes y funcionales hasta piezas decorativas que aportan un toque distintivo a cualquier hogar, los productos que se encuentran en este outlet no solo son bonitos, sino también aptos para el uso diario. Además de los productos al peso, también hay disponibles artículos con precio fijado, pero siempre a precios altamente competitivos. Esta variedad permite que cada cliente, tanto profesionales como particulares, encuentre lo que busca sin salirse de su presupuesto.Por ejemplo, una vajilla de tres piezas para seis personas la puedes encontrar por menos de 30 euros, lo que representa un ahorro de hasta el 80% en comparación con los precios originales de mercado, y artículos desde 1,50€ la unidad.

Multitud de profesionales del sector de la restauración visitan las tiendas de A Mercadoria de manera semanal, quienes ven en este outlet una oportunidad perfecta para renovar el menaje de sus restaurantes y bares a precios asequibles, sin sacrificar la calidad.

Muchos chefs y dueños de establecimientos optan por las vajillas de la marca para ofrecer un toque distinto en la presentación de sus platos, sabiendo que cada pieza es duradera y funcional. Por otro lado, el cliente particular también ha encontrado en A Mercadoría un paraíso para renovar su vajilla o adquirir piezas únicas que se desmarcan de los productos estándar. Estos clientes, buscan calidad a buen precio y valoran la oportunidad de llevarse a casa un artículo con las tres B (Bueno, bonito y Barato).

Además, esta semana acaban de recibir un contenedor con 40.000 Kilos de nueva mercancía, por lo que si aún no los has visitado o no los conocías, este es el momento.

Sus redes sociales son el gran escaparate dónde la marca comparte combinaciones e ideas para vestir la mesa, así como información sobre los nuevos productos que llegan a la tienda.

La marca de cerámica referente en España reúne los mejores productos cerámicos, con calidad en productos, diseños atractivos y totalmente en tendencia sus precios son los más competitivos y sin rival del mercado.

Con más de 20 puntos de venta en toda España es considerado como el Outlet más grande de cerámica al peso. Actualmente también cuentan con una tienda en Tenerife, Las Chafiras.

