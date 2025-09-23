Mahou San Miguel aportó casi 40 millones de euros a la economía canaria en 2024 El archipiélago fue la comunidad autónoma donde más aumentó la contribución de la compañía al PIB (+29%) y la generación de empleo (+10%)

Mahou San Miguel, compañía familiar de bebidas 100% española y líder del sector cervecero en nuestro país, contribuyó con 39 millones de euros a la economía canaria en 2024, un 29% más respecto a 2023, convirtiendo así a Canarias en la comunidad autónoma donde la empresa tuvo un mayor aumento de su impacto económico en términos relativos, según el informe 'Impacto socioeconómico de Mahou San Miguel en 2024', elaborado por la consultora Valora Consultores.

El archipiélago también lidera el crecimiento del empleo vinculado con Mahou San Miguel, con un incremento del 10% con respecto a 2023, el registro más alto de todo el país en términos relativos. La compañía generó en Canarias 5.901 puestos de trabajo, de los cuales 274 fueron directos y 5.627 indirectos -a través de proveedores y distribuidores- y relacionados -creados por clientes hosteleros de Mahou San Miguel-.

La actividad de Mahou San Miguel en Canarias tuvo un impacto económico directo en varios sectores clave de la región, dentro de su modelo de creación de valor compartido. El transporte y la administración pública fueron los más beneficiados, seguidos por la hostelería -un sector estratégico en las islas por su vinculación con el turismo- con tres millones de euros generados por la compañía en términos de PIB en bares y restaurantes.

Mahou San Miguel también tuvo un efecto económico relevante en el ecosistema de proveedores locales, mediante compras a 254 negocios canarios por valor de 14 millones de euros, cifras que ponen de manifiesto la capilaridad de su cadena de suministro en el archipiélago.

Fortaleza del tejido empresarial

«Los datos de Canarias reflejan la aportación real de un modelo basado en la proximidad y la colaboración con el entorno. Ser la comunidad donde más ha crecido nuestro impacto económico y de empleo en términos relativos en el último año demuestra el potencial del archipiélago y la fortaleza del tejido empresarial y hostelero local», señala Miguel Ángel Miguel, director general de la Unidad de Negocio España de Mahou San Miguel. «La evolución de nuestra presencia en Canarias evidencia nuestro compromiso a largo plazo con una región, que es ya esencial para el futuro de Mahou San Miguel», añade.

La compañía cuenta con una sólida presencia industrial en las islas, con dos centros de producción en Tenerife: su fábrica de cerveza en Candelaria y el manantial de La Orotava -planta en la que se produce su marca Fonteide-, que son claves para el desarrollo económico local y en los que ha realizado una inversión acumulada de 14 millones de euros desde 2020. En el caso de Fonteide, la compañía ha lanzado este año una innovadora propuesta de dispensadores de agua mineral natural, aspirando a liderar en 2030 un mercado que crece anualmente a doble dígito en las Islas y que supone una apuesta por la sostenibilidad mediante la eliminación de plásticos de un solo uso y el uso de vasos de cartón.