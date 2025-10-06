Jesús Orozco García, nuevo vicepresidente primero de Ganvam El presidente de Archiauto se incorpora al equipo directivo de la principal organización de la automoción en España, fortaleciendo la representación del empresariado canario en la automoción española

El empresario Jesús Orozco García, presidente de la compañía Archiauto y miembro de la Junta Directiva de Fredica, ha sido nombrado Vicepresidente Primero de la Asociación Nacional de la Automoción (Ganvam), la organización más antigua y representativa del sector del automóvil en España, con más de 4.500 empresas asociadas.

Las elecciones celebradas en 2025 designaron a Jaime Barea como nuevo presidente de la patronal, que contará con un equipo renovado en el que Orozco desempeñará un papel clave. Con una amplia trayectoria en el ámbito asociativo, el empresario canario ha ocupado cargos de relevancia como la presidencia de la Federación Regional Canaria de Empresarios Importadores y Concesionarios de Automóviles (Fredica) y de la Asociación de Concesionarios Ford (Acoford).

Actualmente, Orozco forma parte de la junta directiva de Fredica y se caracteriza por su visión innovadora ante los nuevos retos de la movilidad, apostando por modelos de negocio basados en el pago por uso, los recambios y las soluciones energéticas y tecnológicas.

Junto a él, Javier Gutiérrez ha sido nombrado vicepresidente segundo, en representación del mercado de las dos ruedas, mientras que Alfonso Sánchez ocupará la vicepresidencia tercera, representando al sector del vehículo industrial. Completarán la dirección Jose Elías Mera, presidente de honor de Ganvam; Pedro Alcántara, vicepresidente económico; y Rafael Pardo, director general de AEDRA, quien actuará como secretario.

Desde Fredica se ha destacado la importancia de este nombramiento, que supone un reconocimiento al trabajo del sector de la automoción en Canarias y refuerza su presencia en una de las organizaciones más influyentes del panorama automovilístico nacional.

