Innovación y estrategia: Grupo Servidis bajo el microscopio académico

Al celebrar su 19º aniversario, Grupo Servidis se consolida como un líder indiscutible en innovación dentro del sector outsourcing. Su enfoque estratégico único no solo ha cimentado su posición en la cima, sino que también ha capturado el interés de las principales escuelas de negocios, convirtiéndose en un caso de estudio por su excepcional trayectoria y metodología. ¿Cuál es el secreto detrás de su éxito continuado? Para descubrir su secreto entrevistamos a su CEO, D. Oliver Martín Ramírez.

–¿Cuál es el secreto detrás de Grupo Servidis?

Lo primero, el equipo humano. Cada día, nos enriquecemos con las lecciones aprendidas de nuestros colaboradores, clientes y proveedores, quienes han sido pilares fundamentales en la creación de nuestra estrategia distintiva. Nuestro viaje, semejante a una emocionante montaña rusa, nos recuerda la importancia de valorar tanto a los miembros actuales como a aquellos que alguna vez formaron parte de nuestro equipo. Su invaluable contribución ha dejado una huella indeleble, convirtiéndose en un componente esencial de nuestro éxito.

Lo segundo, nuestro enfoque. Nos centramos cada año en innovar en un mercado que se caracteriza por su intensa competitividad y que es conocido por estar en un «océano rojo». Nos esforzamos por diferenciarnos no solo en precios, sino en la creación de valores añadidos, una estrategia que nos distingue de la mayoría de nuestros competidores, cuyas operaciones a menudo se ven limitadas por la carrera hacia el precio más bajo.

Y por último, lo que nos impulsa es nuestra pasión. Celebramos el aprendizaje diario, ya sea a través de los errores que cometemos o en nuestra incansable búsqueda de conocimiento. Mantener una curiosidad insaciable por las técnicas emergentes es clave para mantenernos siempre adelante.

–¿Qué es innovar para Grupo Servidis?

Para nuestro Grupo Empresarial, la innovación no es solo una estrategia, es el núcleo de nuestra identidad. Nuestra aventura comenzó en 2005 con la fundación del Centro Especial de Empleo Servidis, S.L., distinguiéndonos como pioneros en las Islas Canarias al ofrecer un abanico de servicios integrales, como limpieza y jardinería, a través de un modelo de empleo especial. Este enfoque innovador no solo nos estableció como referentes en el sector, sino que también marcó el inicio de una nueva era en la integración laboral de personas con discapacidad. Muchos de nuestros trabajadores, provenientes de asociaciones y/o centros de formación, encontraron en Servidis no solo su primer empleo, sino una oportunidad de desarrollo personal y profesional, redefiniendo las posibilidades de inclusión en el ámbito laboral. Otro logro destacado para el Centro Especial de Empleo Servidis fue convertirse en el primer Centro de su tipo en obtener las certificaciones ISO 9001 en gestión de calidad e ISO 14001 en gestión ambiental. Este reconocimiento no solo subrayó nuestro compromiso con la excelencia y la sostenibilidad, sino que también reafirmó nuestra posición en la promoción de prácticas empresariales responsables y de vanguardia.

Nos llena de orgullo constatar que en Canarias operan actualmente más de 50 Centros Especiales de Empleo, muchos de los cuales han adoptado nuestro modelo innovador, desempeñando un papel crucial en la integración social y laboral de personas con discapacidad. Esta adopción masiva subraya el impacto y la eficacia de nuestras prácticas, extendiendo nuestra misión más allá de nuestras propias operaciones.

Actualmente el Grupo Servidis lo forman cuatro entidades mercantiles, dos de ellas son Centros Especiales de Empleo y una Fundación. Todas comparten la misma filosofía de sostenibilidad y estrategia en materia de innovación.

–¿Cuáles son las innovaciones tecnológicas más destacadas en Grupo Servidis?

Eivor Systems SL., empresa del Grupo, lidera el desarrollo de nuestras soluciones tecnológicas, que han estado en constante evolución desde 2005, gracias a la sinergia entre nuestros departamentos. Nuestros sistemas ERP, CRM y portales web son fundamentales en nuestra estrategia de aportar valor añadido, asegurando una integración y eficiencia operativa óptimas.

La innovación en nuestras aplicaciones informáticas no solo busca elevar nuestra productividad, sino también potenciar la eficiencia de nuestros clientes, creando así un impacto positivo mutuo.

Nuestra última innovación abarca aplicaciones basadas en inteligencia artificial para la automatización personalizada de solicitudes de servicio, adaptándose a las necesidades específicas de cada cliente. Esta tecnología pionera en el sector del outsourcing mejora la eficiencia y reduce costos al optimizar los servicios de forma automática. Además, facilita una planificación más precisa, como en el caso del transporte marítimo, donde la limpieza se ajusta al volumen diario de pasajeros, o en hoteles, donde los servicios varían según la ocupación prevista.

–¿Cuál será la estrategia, para este 2024, en Grupo Servidis?

En 2024, una de las estrategias clave para Grupo Servidis y muchas otras empresas será la retención y atracción de nuevo talento. Esta prioridad refleja la creciente importancia de crear un ambiente laboral atractivo y oportunidades de desarrollo que respondan a las expectativas de los profesionales de hoy.

Por otro lado, como parte de nuestro ADN seguiremos apostando en innovación; también adoptaremos enfoques específicos en cada entidad para responder de manera efectiva tanto a las necesidades de nuestros clientes como a las dinámicas condiciones socioeconómicas.

Las empresas enfrentan desafíos para reclutar nuevo personal, especialmente en áreas de especialización, un problema presente en casi todos los sectores. Es crucial que tanto las administraciones públicas como las empresas reflexionen y actúen con prontitud frente a esta situación. La interdependencia entre trabajadores y empresas es fundamental; sin uno, el otro no puede subsistir.

El reto de contratar personal, en particular aquellos con discapacidad, se agudiza en roles básicos como los de limpieza en nuestros Centros Especiales de Empleo, reflejando la necesidad de alinear nuestras ofertas con las expectativas laborales actuales. Como solución, lanzamos el año pasado programas formativos para crear servicios digitales innovadores, mejorando la inclusión laboral y respondiendo a las demandas de nuestros clientes. Entre estos, destaca MKG Soluciones, enfocado en marketing digital, contenido creativo, manejo de redes sociales y campañas publicitarias.

En Eivor Systems, SL, nos hemos enfrentado a retos similares en la contratación de talento técnico. La escasez de programadores disponibles

para trabajar in situ nos ha llevado a adoptar un modelo de trabajo remoto. Esta estrategia no solo ha ampliado nuestro acceso a un pool más diverso de talentos especializados en diversas tecnologías y lenguajes de programación, sino que también ha fomentado una cultura laboral más flexible y adaptativa, en línea con las tendencias globales de trabajo y las preferencias de los profesionales en el sector tecnológico.

