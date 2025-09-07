La industria MICE busca desligarse del turismo y volar sola gracias a ingresos de 400 millones Defienden su posición ajena al sector turístico y demandan el impulso de las instituciones como un sector que genera riqueza y empleo

La Industria MICE sigue en su lucha histórica para desligarse del turismo en Canarias y busca el reconocimiento que tienen otros sectores como el audiovisual, cuyos beneficios fiscales no paran de atraer a inversores extranjeros, al igual que el propio sector MICE.

Su principal objetivo es «hacer ver» a la clase política que este sector es una oportunidad perfecta para diversificar la economía y generar riqueza más allá del turismo, algo que el archipiélago lleva persiguiendo durante años.

Para conseguirlo, consideran necesario un impulso en materia de deducciones fiscales para que tanto los promotores como los inversores de los eventos vean en Canarias un destino atractivo para realizar sus congresos y convenciones.

De esta forma, el sector no solo estaría ofreciendo sus infraestructuras y conectividad aérea, sino que propiciaría la entrada de empresas en la Zona Especial Canaria (ZEC), uno de los grandes puentes que tiene el archipiélago con las empresas nacionales e internacionales.

Estos incentivos se antojan fundamentales para que Canarias ofrezca tarifas más económicas y pueda competir con otros destinos peninsulares y se sitúe cerca de Madrid y Barcelona, compensando así la distancia y el tiempo que se requiere para trasladar toda la operativa a las islas. «Los incentivos serían la forma de convertir ese factor negativo en positivo».

El sector MICE goza de buena salud y ya tiene reservados eventos para todos los meses de 2026 menos noviembre

Entre estos sistemas de incentivos, el colectivo MICE considera importantes el desarrollo de planes sectoriales de la industria MICE, otro de apoyo a la comercialización y uno para la mejora de la innovación, entre otros sistemas.

Además, busca seguir desarrollando su marca y que el capital extranjero que acude a las islas para celebrar sus congresos o convenciones se quede dentro de las fronteras y no salga fuera, como sucede a menudo con el turismo.

El impacto económico de la industria MICE en Canarias mide los efectos y beneficios generados por eventos, infraestructuras y actividades. La cuantificación de tanto los efectos directos de la ejecución de dichas actividades (168,14 millones), como su capacidad para generar actividad económica local, incluyendo el impacto económico indirecto (218,28 millones) e inducido (28,30 millones), genera un impacto total de 414,72 millones.

Una cifra que crecerá muy probablemente en 2026 ya que exceptuando noviembre, ya hay contratados eventos para todos los meses del próximo año.

Uno de los argumentos a favor del sector MICE como industria es su alta transversalidad haciendo partícipes a más de 20 subsectores ya que requiere de una amplia variedad de empresas y profesionales en actividades tan específicas como arquitectura efímera (elaboración de estands), ingeniería o informática, hasta servicios clave como el transporte, agencias de viajes, imagen y sonido, entre otros.

Zoilo Alemán, presidente de la Asociación Canaria de la Industria MICE, por sus siglas en inglés, (Meetings, Incentives, Conferencing, Exhibitions) recalca que el MICE no es un servicio turístico pese a estar intrínsecamente ligado a el, como muchos de los servicios que se dan en un archipiélago como Canarias ya que los asistentes a los eventos consumen tanto recursos alojativos como de transporte.

Según el presidente canario de la industria MICE, el hecho de tener que contar con tantos subsectores provoca una ingente necesidad de invertir en mejorar la formación profesional para no tener que depender de trabajadores de fuera de las islas para realizar todas las distintas tareas.

Para Alemán, el MICE tiene una cualidad que la hace totalmente diferente al sector audiovisual en lo que a la contratación de personal se refiere ya que el MICE busca contratar el máximo personal local posible al estar establecido en Canarias y no llega a las islas con personal externo, solo lo contrata en caso de ser estrictamente necesario. «Nosotros damos trabajo a la pequeña y mediana empresa canaria, no como el cine», señaló.

Vínculo con el turismo

Desde la industria MICE consideran clave «hacer los deberes» cuando las cosas marchan bien y no cuando empiezan a ir mal, tanto para la acogida de congresos, convenciones y simposios como para la llegada de turistas y las reservas hoteleras.

Por ello, desde la Asociación Canaria de la Industria MICE se están realizando misiones comerciales a destinos como Canadá, EE UU y Oriente Medio para publicitar el destino, una estrategia de la que se podría aprovechar el sector turístico para atraerlos como clientes vacacionales, apunta Alemán. De empezar a ser un reclamo para estos destinos, «seguro que aerolíneas como Binter habilitarían una ruta», asegura el presidente canario de la industria MICE.

