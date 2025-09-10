Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Vea la portada de CANARIAS7 de este miércoles 10 de septiembre de 2025
Una tienda de Zara, buque insignia del grupo Inditex. Efe

Inditex confirma el freno en su crecimiento tras ganar 2.791 millones, apenas un 0,8% más

Las ventas del gigante textil crecieron un 1,6% en el primer semestre fiscal «en un entorno complejo»

Clara Alba

Clara Alba

Madrid

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 07:12

Inditex confirma la ralentización del ritmo de crecimiento que en los últimos trimestres fiscales han lastrado a la compañía en Bolsa, con una caída acumulada ... este año del entorno del 15% frente a la subida del 30% que suma el parqué nacional en el periodo. El gigante textil ganó 2.791 millones de euros entre febrero y julio, apenas un 0,8% más, y las ventas se incrementaron un 1,6% hasta los 18.357 millones.

