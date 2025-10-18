Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Dos heridos tras el vuelco de un coche en un accidente en Las Rehoyas
Ida Stier, CEO del Grupo Stier. C7

Ida Stier, CEO de Grupo Stier, nominada a los premios «Las Top 100 Mujeres Líderes en España»

Estos premios buscan visibilizar y reconocer la influencia de mujeres en diversos sectores de la sociedad

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Sábado, 18 de octubre 2025, 22:22

Comenta

Ida Stier, directora ejecutiva de Grupo Stier, ha sido nominada en la 13ª edición del ranking «Las Top 100 Mujeres Líderes en España», en la categoría Startups y Profesionales Independientes. Este reconocimiento pone en valor su trayectoria de más de tres décadas en el sector marítimo, su liderazgo en la formación especializada y su contribución al desarrollo de proyectos internacionales en colaboración con organismos como la UNCTAD.

Los premios «Las Top 100 Mujeres Líderes» fueron creados en 2011 por la periodista Mercedes Wullich, con el objetivo de visibilizar y reconocer la influencia de mujeres en diversos sectores de la sociedad. Actualmente forman parte de Magas, vertical de El Español, y se han consolidado como un referente nacional en la promoción del liderazgo femenino.

Liderazgo y trayectoria de Ida Stier

Ida Stier, profesional especializada en derecho marítimo y negocios navieros, ha liderado proyectos como TRAINMAR y TRADEFORTRADE, destinados a fortalecer las capacidades marítimas en África Occidental y Canarias.

Al frente de Grupo Stier, ha consolidado un ecosistema de servicios en formación marítima, inspecciones, consignataria y corresponsalía P&I, convirtiendo a la compañía en un referente internacional.

Entre sus reconocimientos más recientes destacan el de Hija Adoptiva de Las Palmas de Gran Canaria (2015) y el Premio Puerto Institucional (2024), siendo la única mujer distinguida en esa edición.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Dos años de prisión para la ciudadana de Agüimes que molesta a los vecinos
  2. 2 La Aemet señala a estas zonas de Canarias: se espera el impacto de la borrasca en las próximas horas
  3. 3 No fue una represalia: el juez valida el despido de un alto cargo del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria
  4. 4 Bronco debut parlamentario del director del SCS al revelar datos médicos de un diputado de NC
  5. 5 Yori, un pedacito de Corea en Las Canteras
  6. 6 El campo de béisbol de La Minilla nunca será realidad
  7. 7 Dos heridos tras el vuelco de un coche en un accidente en Las Rehoyas
  8. 8 El Puerto de Las Palmas se prepara para la llegada de un gigante del mar que se abastecerá de 2.000 toneladas de combustible
  9. 9 Más de una década viviendo entre ratas, raíces y alcantarillas rotas en Escaleritas
  10. 10 Cinco militares canarios heridos al volcar un vehículo en unas maniobras en Albacete

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Ida Stier, CEO de Grupo Stier, nominada a los premios «Las Top 100 Mujeres Líderes en España»

Ida Stier, CEO de Grupo Stier, nominada a los premios «Las Top 100 Mujeres Líderes en España»