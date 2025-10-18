Ida Stier, CEO de Grupo Stier, nominada a los premios «Las Top 100 Mujeres Líderes en España» Estos premios buscan visibilizar y reconocer la influencia de mujeres en diversos sectores de la sociedad

Ida Stier, directora ejecutiva de Grupo Stier, ha sido nominada en la 13ª edición del ranking «Las Top 100 Mujeres Líderes en España», en la categoría Startups y Profesionales Independientes. Este reconocimiento pone en valor su trayectoria de más de tres décadas en el sector marítimo, su liderazgo en la formación especializada y su contribución al desarrollo de proyectos internacionales en colaboración con organismos como la UNCTAD.

Los premios «Las Top 100 Mujeres Líderes» fueron creados en 2011 por la periodista Mercedes Wullich, con el objetivo de visibilizar y reconocer la influencia de mujeres en diversos sectores de la sociedad. Actualmente forman parte de Magas, vertical de El Español, y se han consolidado como un referente nacional en la promoción del liderazgo femenino.

Liderazgo y trayectoria de Ida Stier

Ida Stier, profesional especializada en derecho marítimo y negocios navieros, ha liderado proyectos como TRAINMAR y TRADEFORTRADE, destinados a fortalecer las capacidades marítimas en África Occidental y Canarias.

Al frente de Grupo Stier, ha consolidado un ecosistema de servicios en formación marítima, inspecciones, consignataria y corresponsalía P&I, convirtiendo a la compañía en un referente internacional.

Entre sus reconocimientos más recientes destacan el de Hija Adoptiva de Las Palmas de Gran Canaria (2015) y el Premio Puerto Institucional (2024), siendo la única mujer distinguida en esa edición.

