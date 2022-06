Iberia adquirirá el 20% de Air Europa al lograr el aval de la SEPI

Iberia ya está más cerca de adquirir Air Europa, su objetivo estratégico a medio plazo. La SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales) ha dado ya el visto bueno al crédito de 100 millones de euros que concedió IAG a Globalia, propietaria de Air Europa, por lo que este primer paso para conseguir el 20% de las acciones de la aerolínea ya está en marcha, pudiendo materializarse «en aproximadamente seis meses», según confirmó este jueves el presidente y CEO de Iberia, Javier Sánchez-Prieto, durante la presentación en Washington de su plan de transformación.

«El objetivo final es adquirir el 100% de la compañía», aseguró Sánchez-Prieto, que calculó que esto se podrá alcanzar en un plazo aproximado de 18 meses. Esta operación que se anunció en noviembre de 2019 por 1.000 millones de euros, ha sufrido varios vaivenes por los graves efectos de la pandemia en ambas aerolíneas. LA SEPI está presente en el consejo de Air Europa tras haberle concedido dos préstamos por 475 millones de euros, unidos a los concedidos por la banca de 140 millones y avalados por el ICO en su plan estatal de rescate de compañías estratégicas.

Y ahora que el sector turístico se recupera de la crisis, Iberia ha decidido lanzar una fuerte ofensiva en Estados Unidos para recuperar la rentabilidad y sanear unas cuentas resentidas por las restricciones a los movimientos entre países, que les obligó a endeudarse «para cubrir pérdidas», señaló Sánchez-Prieto. Aunque la aerolínea no hace pública la deuda total a la que se enfrenta, el presidente detalló que la parte más importante es el crédito solicitado al ICO que supera los 800 millones de euros, 1.100 millones si se suma la parte de Vueling, cuyos compromisos están fijados en 2025 y 2026.

Subidas de precios

Una recuperación de la demanda para este verano que hará subir los precios de los billetes, «atendiendo a la ley de la oferta y la demanda, que funciona como un reloj» en las fluctuaciones de precios, aseguró el presiente de la aerolínea. A lo que se une la elevada inflación y subida del precio del petróleo. «Tratamos de ofrecer precios muy competitivos porque el sector lo es, si no das precios ajustados no vendes», reconoció Sánchez Prieto, que aseguró que las subidas de precios no serán muy importantes en Iberia debido a que la compañía tiene provisiones de fuel para este año y el que viene del 78% y 25%, respectivamente.

En esta apuesta por Estados Unidos como forma de salir de números rojos, la compañía inauguró este miércoles la ruta Madrid-Washington y Madrid-Dallas, además de realizar la reapertura de Madrid-San Francisco paralizada durante la pandemia. Con estos tres ya suman nueve destinos en Estados Unidos, con 120 vuelos semanales, con Nueva York, Miami, Boston, Los Ángeles y Chicago como rutas ya asentadas en su porfolio. De esta forma se consolida como la aerolínea líder entre España y EE UU, con un 6% más de cuota de mercado en capacidad que en 2019. Además, en estos dos años de pandemia la aerolínea ha ganado un 8% de cuota de mercado por pasajeros. Con todo, este verano superará los 1,5 millones de asientos entre España y EE UU.

En este contexto internacional, la compañía sigue apostando de forma decidida por América Latina, con doble vuelo diario a las principales capitales como Bogotá, Buenos Aires o México. Además, ha recuperado ya todos sus destinos en Europa y a nivel nacional ha incrementado su capacidad respecto a 2019 de algunos mercados nacionales como Baleares y Canarias. Así, la previsión es alcanzar cifras «muy similares» de capacidad a las de 2019, incluso un 4% por encima en cuanto a despegues, detallan desde la aerolínea.