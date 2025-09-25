Ibafcan y la CEOE refuerzan su alianza con África impulsando el talento y la formación profesional La jornada celebrada en la sede en Madrid sitúa a Canarias como plataforma estratégica entre continentes y traza una hoja de ruta para fortalecer la cooperación empresarial y el desarrollo inclusivo

Imagen de Fernando Clavijo con los miembros de la CEOE y la Ibafcan en la jornada de la alianza de formación entre Canarias y África.

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 25 de septiembre 2025, 18:39 Comenta Compartir

La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) y el Iberoafrican Canarias Forum (Ibafcan), con el apoyo del Gobierno de Canarias, celebraron hoy en Madrid la jornada «África: inversión en talento y desarrollo. Claves para alinear la formación profesional con oportunidades reales de crecimiento», un encuentro que reunió a representantes institucionales, organizaciones empresariales africanas y europeas, organismos multilaterales y compañías privadas.

El evento tuvo como objetivo reforzar los lazos económicos y empresariales entre África, España y Portugal, consolidando el papel de Canarias como plataforma de referencia y puente estratégico entre continentes.

La apertura institucional estuvo a cargo de Antonio Garamendi, presidente de CEOE, y Fernando Clavijo, presidente de Canarias. Clavijo destacó que «Canarias quiere ser una plataforma de oportunidades y de lanzamiento de inversiones españolas hacia África, y un punto de regreso con nuevas sinergias».

Por su parte, Agustín Manrique de Lara, secretario general técnico de Ibafcan, presentó la hoja de ruta 2025–2026, que contempla nuevas misiones empresariales en sectores estratégicos como energía, agricultura, digitalización y sanidad. Además, anunció la organización de la misión inversa Africagua 2025 y la celebración en Tenerife del II Foro Empresarial Iberoafricano, previsto para noviembre de 2025.

Uno de los hitos de la jornada fue la presentación del informe «Panorama socioeconómico y necesidades de formación profesional en África Occidental», elaborado por Corporación 5. El estudio identifica un desajuste estructural entre la oferta educativa y la demanda laboral, una brecha digital que afecta al 60 % de la juventud y una desigualdad de género marcada, con menos del 30 % de mujeres en programas de FP.

Según José Miguel González, director de Consultoría de Corporación 5, «la formación profesional no es solo una vía educativa, sino un pilar estratégico para abordar el desempleo juvenil, la migración irregular y la baja productividad».

Durante la mesa redonda «Formar en origen: alianzas para un desarrollo inclusivo», expertos internacionales coincidieron en que el talento y la capacitación son la clave para transformar la inversión en empleo estable y desarrollo compartido.

La jornada concluyó con la reafirmación del papel de Ibafcan como puente entre continentes. «Invertir en formación profesional es invertir en empleo digno, estabilidad social y desarrollo económico, y Canarias puede aportar modelos de FP dual, certificación de competencias y programas de innovación vinculados al empleo real», subrayó Manrique de Lara.