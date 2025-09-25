Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de Fernando Clavijo con los miembros de la CEOE y la Ibafcan en la jornada de la alianza de formación entre Canarias y África. C7

Ibafcan y la CEOE refuerzan su alianza con África impulsando el talento y la formación profesional

La jornada celebrada en la sede en Madrid sitúa a Canarias como plataforma estratégica entre continentes y traza una hoja de ruta para fortalecer la cooperación empresarial y el desarrollo inclusivo

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Jueves, 25 de septiembre 2025, 18:39

La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) y el Iberoafrican Canarias Forum (Ibafcan), con el apoyo del Gobierno de Canarias, celebraron hoy en Madrid la jornada «África: inversión en talento y desarrollo. Claves para alinear la formación profesional con oportunidades reales de crecimiento», un encuentro que reunió a representantes institucionales, organizaciones empresariales africanas y europeas, organismos multilaterales y compañías privadas.

El evento tuvo como objetivo reforzar los lazos económicos y empresariales entre África, España y Portugal, consolidando el papel de Canarias como plataforma de referencia y puente estratégico entre continentes.

La apertura institucional estuvo a cargo de Antonio Garamendi, presidente de CEOE, y Fernando Clavijo, presidente de Canarias. Clavijo destacó que «Canarias quiere ser una plataforma de oportunidades y de lanzamiento de inversiones españolas hacia África, y un punto de regreso con nuevas sinergias».

Por su parte, Agustín Manrique de Lara, secretario general técnico de Ibafcan, presentó la hoja de ruta 2025–2026, que contempla nuevas misiones empresariales en sectores estratégicos como energía, agricultura, digitalización y sanidad. Además, anunció la organización de la misión inversa Africagua 2025 y la celebración en Tenerife del II Foro Empresarial Iberoafricano, previsto para noviembre de 2025.

Uno de los hitos de la jornada fue la presentación del informe «Panorama socioeconómico y necesidades de formación profesional en África Occidental», elaborado por Corporación 5. El estudio identifica un desajuste estructural entre la oferta educativa y la demanda laboral, una brecha digital que afecta al 60 % de la juventud y una desigualdad de género marcada, con menos del 30 % de mujeres en programas de FP.

Según José Miguel González, director de Consultoría de Corporación 5, «la formación profesional no es solo una vía educativa, sino un pilar estratégico para abordar el desempleo juvenil, la migración irregular y la baja productividad».

Durante la mesa redonda «Formar en origen: alianzas para un desarrollo inclusivo», expertos internacionales coincidieron en que el talento y la capacitación son la clave para transformar la inversión en empleo estable y desarrollo compartido.

La jornada concluyó con la reafirmación del papel de Ibafcan como puente entre continentes. «Invertir en formación profesional es invertir en empleo digno, estabilidad social y desarrollo económico, y Canarias puede aportar modelos de FP dual, certificación de competencias y programas de innovación vinculados al empleo real», subrayó Manrique de Lara.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un interno de la prisión de Las Palmas II tras días pidiendo asistencia médica
  2. 2 Elige bien tu súper en Canarias: la diferencia entre comprar en uno u otro llega a los 2.000 euros al año
  3. 3 Un niño de 7 años, grave, y su abuela, herida moderada tras la caída de un poste eléctrico en Firgas
  4. 4 Una menor relató como su tío abusaba de ella en Telde: «Me amenazaba con matar a mi madre si contaba lo que me hizo»
  5. 5 La Aemet anuncia un cambio de tendencia en Canarias para el fin de semana y señala estas zonas de las islas
  6. 6 Guerra del ruido: «Alcaldesa, los que van a morir te saludan»
  7. 7 Rías Gallegas aterriza en Las Palmas de Gran Canaria de la mano de Braulio Míguez
  8. 8 La huelga y los exámenes anularán citas médicas e «impactarán» en la lista de espera
  9. 9 El grupo Martinón y los trabajadores recurren la adjudicación de los activos de Santana Cazorla en la subasta
  10. 10 Así es el interior del Tajogaite: publican una radiografía inédita del volcán de La Palma

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Ibafcan y la CEOE refuerzan su alianza con África impulsando el talento y la formación profesional

Ibafcan y la CEOE refuerzan su alianza con África impulsando el talento y la formación profesional