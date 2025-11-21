Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un avión de la compañía TAP Portugal. EP

IAG se lanza también a por la portuguesa TAP para convertirla en su sexta aerolínea

La matriz de Iberia competirá contra Air France-KLM y Lufthansa aunque aún no compromete una oferta en firme

Edurne Martínez

Edurne Martínez

Madrid

Viernes, 21 de noviembre 2025, 12:48

Comenta

El grupo IAG, matriz de Iberia, confirmó este viernes su interés formal al Gobierno de Portugal para comprar el 44,9% de la aerolínea TAP ... Air Portugal, en proceso de privatización. Antes de concretar la oferta quiere detallar algunos puntos con el gobierno luso, pero el grupo presidido por Luis Gallego entra en la carrera por al aerolínea portuguesa junto a Air France-KLM y Lufthansa.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un experto de la Aemet advierte del giro radical en Canarias: ocurre este domingo
  2. 2 Salvaje agresión a una menor en La Palma: un nuevo caso de abusos grabado en vídeo
  3. 3 Adiós al coche: cortes de tráfico por el encendido de las luces de Navidad en Las Palmas de Gran Canaria
  4. 4 Hiperdino tira la casa por la ventana en este Black Friday
  5. 5 El Ayuntamiento ordena el cierre de una discoteca del Puerto por ruidos y seguridad
  6. 6

    El Supremo condena al fiscal general por revelación de secretos y le inhabilita dos años
  7. 7 Noria del tiempo en Canarias: la Aemet avisa de la vuelta al calor antes de la irrupción del chorro polar
  8. 8 Conduce bajo los efectos de la droga y se marcha por no disponer la Policía Local de habilitación para la prueba
  9. 9 Los pensionistas canarios recibirán la paga extra de Navidad en esta fecha
  10. 10 Detienen a un hombre por talar y podar varias palmeras canarias sin autorización en Vecindario

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 IAG se lanza también a por la portuguesa TAP para convertirla en su sexta aerolínea

IAG se lanza también a por la portuguesa TAP para convertirla en su sexta aerolínea