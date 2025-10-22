HiperDino lanza cerca de 100 productos ecológicos con precios descuento y promueve la alimentación «+Saludable y Sostenible» Esta iniciativa está enmarcada dentro del plan estratégico de la cadena de supermercados que incluye no solo la puesta en marcha de varias acciones de cuidado al medio ambiente entre sus empleados sino que además promueve la buena alimentación, respetuosa con el ecosistema

La cadena de tiendas HiperDino lanzará desde mañana jueves 23 de octubre y hasta el lunes 24 de noviembre, la promoción especial «+Saludable y Sostenible con el medio ambiente» que incluirá a cerca de un centenar de productos ecológicos con precios descuento con el objeto de promover entre sus clientes el consumo responsable y el cuidado a nuestro medio ambiente.

Así HiperDino continúa desarrollando iniciativas para concienciar de la importancia de las buenas prácticas de cuidado al ecosistema no solo en sus establecimientos y dentro de su política de empresa, en donde impulsa diferentes acciones como la puesta en marcha de plantas fotovoltaicas para reducir la huella de carbono o la creación de una flota de vehículos sostenibles y eléctricos compuesta por 33 vehículos híbridos y un total de 270 equipos de transpaletas eléctricas para carga y descarga, sino que además también lanza promociones como ésta que favorecen el consumo responsable.

Esta iniciativa que durante este 2025 se ha desarrollado en dos ocasiones más, en enero y en mayo, es la última que se lanzará este año con productos eco y contará con cerca de 100 productos ecológicos en promoción, resultado de la producción agrícola, ganadera e industrial ecológica y sostenible y con los sellos de garantía de calidad que así lo avalan.

Entre los productos que incluirá este catálogo que se podrán adquirir en la aplicación de HiperDino y en las tiendas que cuenten con la sección Ecológica, que podrán consultar en el siguiente enlace https://www.hiperdino.es/tiendas-eco destacan: leches de diferente tipología de la marca Puleva ecológica; bebidas de avena y de coco; productos frescos como jamón, bacon y pechuga pavo de la marca Blancafort; yogures naturales, kéfir, yogur griego de diferentes marcas; legumbres y pastas; cereales; galletas y otro tipo de productos sanos y equilibrados como el aceite de oliva; infusiones y semillas vegetales, que además de ser sostenibles favorecerán una alimentación sana.

HiperDino impulsa acciones sostenibles y solidarias

En la línea de seguir contribuyendo a un ecosistema más seguro y sostenible HiperDino también ha impulsado otras actuaciones, enmarcadas en el Plan Estratégico, dirigidas a la reducción progresiva y estructurada del desperdicio alimentario en la cadena de valor y ahí destaca la donación de productos aptos para el consumo y la sensibilización de los empleados y clientes. Como dato, el proyecto «Alimentos con vida» de la Fundación DinoSol, supuso la donación durante el pasado año de 567.386 kg de alimentos aptos para el consumo que fueron destinados a 38 entidades y comedores sociales que dieron cobertura a 12.500 personas al día.

