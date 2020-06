HD Hotels reabre sus puertas para el turismo nacional el 1 de julio.

“​La ilusión es palpable y lo sequipos están trabajando para abrir el 1 de julio con una dedicación absoluta​”, ha asegurado Andrés Domínguez, consejero delegado de del Grupo HD.

Alejandro Pérez, director de operaciones de la cadena, asegura que “​la experiencia será de normalidad, pero con una mayor atención a la desinfección y respetando siempre las medidas de distanciamiento social que sean las recomendadas por las autoridades pertinentes”.

La cadena ha implementado un sistema de gestión que los certifica como establecimiento seguro frente al COVID 19. La cadena ha contado con los servicios de Biolab Company, empresa líder en consultoría, auditoría y formación en materia de seguridad en el sector hotelero, y han implantado con éxito el programa de evaluación, auditoría integral e implementación exitosa de todos los requisitos marcados dentro del programa de establecimiento seguro con el sello Biolab Safe Tourism Certified.

En cuanto al uso de las instalaciones y a los procesos propios de la operativa hotelera, la cadena informa de que el uso de las zonas comunes, piscinas y restaurantes estarán abiertas al público, y serán algunas actividades las que requieran de una reserva previa para su disfrute en condiciones seguras.

Para facilitar todo este proceso, la compañía ya contaba con un alto grado de integración tecnológico en sus servicios antes de la crisis, y ahora es cuando creen que su inversiónprevia en tecnología como aplicaciones móviles, app de servicios in house, pantallas informativas digitales, pulseras con microchip, cheking on line etc, verá sus frutos. La cadena fue ya reconocida en 2019 por su proyecto “HD Sense Connect” como pionera en implantación y digitalización del sector hotelero en España.

“​Es ahora cuando hay que estar más activos que nunca en el mercado y ser altamente creativos para llegar por lo menos al punto de equilibrio económico. ​Afirma Armando Rodríguez, y añade; ​“desde el cierre de nuestros establecimientos estamos trabajando las campañas de reapertura que tenemos ahora visibles. El objetivo es aportar valor con ideas disruptivas a las necesidades de los clientes e intermediarios con nuevos conceptos como el campamento de verano o el teletrabajo porque de esta situación tenemos que salir todos juntos y sin entrar en una guerra de precios que sería algo nefasto para el sector.

La compañía tiene ofertas de hasta el 50% para residentes Canarios, pero también ha acordado tarifas especiales con empresas para que sus empleados puedan reconectar con sus familias después de lo vivido en los últimos meses.

En paralelo HD hotels ha llegado a un acuerdo para sacar por primera vez un “​Campamento de Verano y teletrabajo​” dentro de sus instalaciones, en donde los niños tendrán la atención experta de orientadores y animadores en el horario de mañana mientras los adultos podrán disfrutar de la mejor conexión wifi en su bungalows individuales para que el que lo necesite siga conectado con su teletrabajo.

Por otro lado y con el fin de ofrecer una alternativa a otros hoteleros de la zona que no tengan prevista su apertura aún, HD Hotels está llegando a acuerdos de desvíos para no dejar a los turistas sin posibilidad de disfrutar de sus vacaciones en Canarias.