Grupo Loro Parque celebra la adhesión del Consejo Canario de Turismo a la iniciativa nacional 'Turismo Que Suma', impulsada por Exceltur Cybell Kiessling llama a la unidad del sector público y privado para fortalecer la marca Canarias y defender la reputación del turismo en las Islas

El Grupo Loro Parque, miembro fundador e impulsor de la campaña nacional «Turismo Que Suma» de la Alianza para la Excelencia Turística de España Exceltur, celebra la adhesión del Consejo Canario de Turismo a esta iniciativa, a la que ya se han sumado los cabildos de Gran Canaria y Lanzarote, que busca promover un modelo turístico responsable, sostenible y de calidad en toda España.

La incorporación de las administraciones canarias supone un paso decisivo hacia la coordinación y la acción conjunta en defensa del principal motor económico de las Islas como es el turismo. Desde este verano, la campaña «Turismo Que Suma» está activa a nivel nacional, uniendo a empresas, asociaciones y destinos turísticos que comparten la misión de mejorar la percepción social del turismo y su contribución al bienestar común.

El próximo 10 de noviembre se celebrará la primera reunión del Foro de Seguimiento de Turismo Que Suma, donde más de veinte entidades del sector definirán el plan de acción conjunto que marcará los próximos pasos de la campaña.

«El turismo es la base de nuestra economía y la imagen de Canarias es una responsabilidad de todos», afirmó Cybell Kiessling, directora de Administración del Grupo Loro Parque. «Debemos trabajar unidos las administraciones públicas, empresas y sociedad para fortalecer la marca Canarias y protegerla frente a quienes intentan dañar la reputación de nuestras islas y del turismo que tanto aporta a la sociedad».

«Desde Loro Parque hemos apoyado esta campaña desde su origen, porque creemos en un turismo que sume, que proteja el entorno, que genere empleo, que eduque y que haga sentir orgullo a quienes vivimos del sector. Este es el momento de remar juntos hacia un modelo que ponga en valor lo que realmente somos un destino líder, comprometido y sostenible.»

La adhesión de las instituciones canarias refuerza el compromiso del archipiélago con esta campaña colectiva, impulsada por Exceltur y apoyada por algunas de las principales empresas y destinos turísticos del país, con el objetivo común de posicionar al turismo español como un ejemplo de sostenibilidad, calidad y valor social.

Por último, Grupo Loro Parque es miembro de Exceltur, asociación sin ánimo de lucro y que es el resultado del compromiso personal de un significativo grupo de líderes y máximos responsables de las principales empresas turísticas españolas desde el año 2002.

Sobre Loro Parque

Reconocido mundialmente como un centro de protección de la biodiversidad, Loro Parque alberga a miles de especies animales bajo los más altos estándares de bienestar. Loro Parque es el patrocinador principal de Loro Parque Fundación, una ONG dedicada a la protección de las especies y sus ecosistemas. La entidad ha destinado más de 29 millones de dólares a más de 300 proyectos de conservación en todo el mundo, con los que se han salvado de la extinción a 18 especies amenazadas.